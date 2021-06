"Можливо, моя улюблена робота": Moby випустив новий кліп на хіт "Why does my heart feel so bad" (відео)

У кліпі, створеному спільно з художником-мультиплікатором Стівом Каттсом, порушена проблема карантину, жорстокості людей один до одного, до природи і до тварин.

Американський виконавець Moby (Річард Мелвілл Холл) показав громадськості новий кліп своєї відомої пісні "Why does my heart feel so bad?". Відео він опублікував у себе на сторінці у Facebook.

У кліпі сам виконавець і все, що його оточує, зображено у вигляді динамічного малюнка на аркуші зошита. Нова робота зачіпає тему експлуатації та жорстокого поводження з тваринами. На кадрах з'являються зоопарки, ферми, де вбивають тварин, а також браконьєри в дикій природі. В кінці кліпу людина, яка все це малює, за допомогою гумки "звільняє" полонених звірів на волю.

"За своє життя і кар'єру я зняв сотні музичних кліпів. Але це може бути улюбленим з усіх відео, які я зробив... Як ви бачите, ми з чудовим Стівом Каттсом (англійський художник-мультиплікатор, — Фокус) переглянули оригінальний відеоролик "Why does my heart feel so bad?" у 2021 році. Сподіваюся, вам кліп сподобається також, як і мені", — написав виконавець.

