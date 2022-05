В сети появился полноценный трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" (видео)

В ролике Disney+ показала джедая в исполнении Юэна Макгрегора, Татуин и часть костюма Дарта Вейдера.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

4 мая Disney+ опубликовала полноценный трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" об одноименном персонаже вселенной "Звездных войн".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Культура" в Facebook Подписаться

В полутораминутном видео можно увидеть Юэна Макгрегора в роли молодого джедая, а также разглядеть часть костюма Дарта Вейдера и планету Татуин. В ролике также есть момент, где главный персонаж наблюдает за юным Люком Скайуокером.

Детали сюжета шоу стриминговый сервис пока не раскрывает, однако известно, что действие развернется через десять лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов".

Кроме Макгрегора, свои роли из серии фильмов также исполнят актеры Хейден Кристенсен, Джоэл Эдгертон и Бонни Писс.

Сериал "Оби-Ван Кеноби" стартует уже 27 мая. В этот день покажут сразу два эпизода. Шоу выйдет на стриминг-сервисе Disney+.

[ + – ] Постер к сериалу "Оби-Ван Кеноби"

4 мая поклонники франшизы отмечают День Звездных войн. Эта дата появилась из-за легендарной фразы "May the Force be with you" ("Да пребудет с тобой Сила"), которую фанаты обыгрыли как May the fourth be with you.

Ранее Фокус рассказывал, какие премьеры ждут украинцев в ближайшее время. В мае в украинских кинотеатрах, в частности, покажут "Бэтмена", "Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумия" и "Фантастических тварей: тайны Дамблдора".

В то же время, половина кинотеатров в России могут закрыться в ближайшие два месяца.