У мережі з'явився повноцінний трейлер серіалу "Обі-Ван Кенобі" (відео)

У ролику Disney+ показала джедая у виконанні Юена Мак-Грегора, Татуїн та частину костюма Дарта Вейдера.

4 травня Disney+ опублікувала повноцінний трейлер серіалу "Обі-Ван Кенобі" про однойменного персонажа всесвіту "Зоряних воєн".

У півторахвилинному відео можна побачити Юена Мак-Грегора в ролі молодого джедая, а також розглянути частину костюма Дарта Вейдера та планету Татуїн. У ролику також є момент, де головний персонаж спостерігає за юним Люком Скайвокер.

Деталі сюжету шоу стрімінговий сервіс поки не розкриває, проте відомо, що дія розгорнеться через десять років після подій фільму "Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів".

Окрім Мак-Грегора, свої ролі із серії фільмів також виконають актори Гайден Крістенсен, Джоел Едгертон та Бонні Пісс.

Серіал "Обі-Ван Кенобі" розпочнеться вже 27 травня. В цей день покажуть одразу два епізоди. Шоу вийде на стрімінг-сервісі Disney+.

[ + – ] Постер до серіалу "Обі-Ван Кенобі"

4 травня шанувальники франшизи святкують День Зоряних війн. Ця дата з'явилася через легендарну фразу "May the Force be with you" ("Хай буде з тобою Сила"), яку фанати обіграли як May the fourth be with you.

