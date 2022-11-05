7 блокбастеров ноября. Наезд на миллионера-картежника, секс с джинном, бегство от растений-людоедов

В ноябре на экранах будет просто валом звезд первой величины, только посмотрите: Мэл Гибсон, Тильда Суинтон, Рассел Кроу, Аня Тейлор-Джой, Ева Грин, Рэйф Файнс.

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Ноябрь оказался богатым на интересные картины – киноманам будет легче перенести самый депрессивный месяц в году, не говоря уже о регулярных в наше военное время отключениях электричества и воздушных тревогах. Голливудские звезды Мэл Гибсон и Рассел Кроу будут в своих обычных ипостасях – крутых парней: слегка потрепанных временем, но вполне убедительных. Наверняка вас впечатлят новые работы Тильды Суинтон и Евы Грин, Рэйфа Файнса и Ани Тейлор-Джой – все с широким диапазоном эмоций: от смешного до страшного — и обратно.

"В прямом эфире" / On the Line

США, 2022 триллер, экшен

Тема: нашла коса на камень

Премьера: 3 ноября

Рейтинг ожидания по kino-teatr.ua: 5.6 / 10

В ролях: Мел Гибсон, Уильям Моусли, Надя Фарес

66-летний Мэл Гибсон ("Смертельное оружие", "Храброе сердце" ) в этом триллере в обычной для себя роли – крутого парня, которого пытаются сломать. Эта история напоминает сюжет успешного триллера с Мэлом Гибсоном "Выкуп" (1996), где шантажист потребовал миллионы за сына главного героя, но так довел персонажа Гибсона, что тот назначил цену за голову похитителя, а потом, удваивая ее, вызвал у него панику, перехватив инициативу.

Здесь что-то близкое, только герой Гибсона немолод, но так же крепок. Это несколько взбалмошный радиодиджей Элвис, отвергающий сети и ценящий только прямой эфир. Очередной телефонный звонок переворачивает жизнь Элвиса: неизвестный тип сообщает, что намерен расправиться с членами его семьи. Он угрожает всех убить в прямом эфире. Чтобы спасти близких, шоумену придется сыграть в игру на выживание и рассказать слушателям о своих "скелетах в шкафу". В этом смертельном шоу для Элвиса цель – раскрыть личность шантажиста, чтобы спасти жену и ребенка.

[ + – ] Трейлер фильма "В прямом эфире"

"Черная Пантера: Ваканда навсегда" / Black Panther: Wakanda Forever

США, 2022, супергеройский комикс, фэнтези, фантастика

Тема: время сбрасывать цепи

Премьера: 10 ноября

Рейтинг ожидания по kino-teatr.ua: 7.3 / 10

В ролях: Летишиа Райт, Мартин Фриман, Лупита Нионго

Продолжение "Черной пантеры -1" от Marvel Studios, рассказывающее историю королевы Рамонды и отряда Дора Миладже. Они борются, чтобы оградить свою нацию от вмешательства сверхдержав. Герои должны объединиться и проложить королевству новый путь.

Сюжет и общее настроение проекта явно навеяны протестами темнокожего населения в США в 2020 году, вызванного убийством белым копом афроамериканца – только все это подано в фэнтезийном ключе. "Черные пантеры" – это леворадикальная партия, возникшая на волне протестов в 1960-х, ратовавшая за вооруженное сопротивление полицейскому и правовому беспределу. Сюжет фэнтези рифмуется с реальной историей.

"Только сломленные люди могут стать потом по-настоящему сильными лидерами", — утверждается в ролике. Борьба темнокожих, умноженная на супергероев и фантастические летательные аппараты на фоне экзотической африканской природы: надеемся, вам придется по нраву этот микс.

[ + – ] Трейлер фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда"

"Земля. Перезагрузка" / Chong qi di qiu

Китай, 2022, фантастика, экшн

Тема: доигрались с экологией – Земля отомстила

Премьера: 10 ноября

Ожидаемый рейтинг фильма: 7 / 10

В ролях: Мики Хэ, Минцань Чжан, Ми Ло

Вот мы и дожили до китайских блокбастеров – да еще на экологическую тематику.

Из-за климатических изменений Земля начинает превращаться в пустыню. Чтобы избежать глобальной катастрофы, ученые (ох, уж эти ученые умы!) разрабатывают препарат, способствующий ускоренному размножению растительных клеток. Высвободили стрессовую систему растений, и тут проявился побочный эффект препарата: кактусы и бегонии превратились в опасных хищников, захватывающих планету. А кто не успел сделать ноги от фикусов-людоедов – тот опоздал.

Сюжет фильма слегка однообразен: люди бегут, растения догоняют. Да и графика пока не высшей пробы. Но тот факт, что китайская фантастика делает значительные шаги в мировой рынок — неоспорим.

[ + – ] Трейлер ленты "Земля. Перезагрузка"

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Азиатское вторжение. Как китайские блокбастеры обошли "Форсаж-9" и нового Бонда

Ноцебо / Nocebo

Ирландия, 2022, психологический триллер

Тема: тайное становится явным

Премьера: 24 ноября

Ожидаемый рейтинг по kino-teatr.ua: 10 / 10

В ролях: Ева Грин, Марк Стронг

Ноцебо по-филиппински – это "дурной глаз". Известная фэшн-дизайнер накануне своего шоу вдруг начинает страдать от кошмаров. Вскоре появляются и другие симптомы загадочной болезни, которые ставят в тупик врачей и начинают раздражать ее мужа. В их доме в центре Лондона очень кстати появляется знахарка-филиппинка. Ее манипуляции приносят облегчение. Героиня согласна на все, чтобы оставаться в стабильном состоянии. Однако постепенно дизайнер убеждается в том, что в ее доме поселился злой дух…

Как отмечают критики, фильм "Ноцебо" только прикидывается мистик-фолк-хоррором, постепенно трансформируясь в злободневный психологический триллер о классовом разрыве, привилегиях и мести – в стиле знаменитого южнокорейского фильма "Паразиты".

[ + – ] Трейлер фильма "Ноцебо" ("Дурной глаз")

Меню / The menu

CША, 2022, черная комедия

Тема: блюда со вкусом опасности

Премьера: 17 ноября

Ожидаемый рейтинг по kino-teatr.ua: 7 / 10

В ролях: Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Голт

В центре сюжета фильма – молодая пара Марго и Тайлер. Они отправляются на отдаленный остров в Тихом океане, чтобы поесть в "Хоторне" — эксклюзивном роскошном ресторане под руководством известного шеф-повара Словика, который подготовил меню в стиле молекулярной гастрономии, когда еда – это концептуальное искусство. Парочка оказалась здесь вместе с группой незнакомцев по специальному приглашению.

Однако подход Словика к кулинарному делу, как оказалось, носит несколько пугающий характер. Сотрудники его ресторана образуют нечто вроде секты – все они подчиняются любым приказам шефа, в том числе таким, которые находятся за гранью добра и зла. Поездка, которая должна была быть развлекательной смесью экзотики и кулинарных изысков, оборачивается опасным приключением.

По ролику видно, что нас ждут как минимум две яркие роли в исполнении Ани Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Прошлой ночью в Сохо") и Рейфа Файнса ( "Отель "Гранд Будапешт", "Залечь на дно в Брюгге").

[ + – ] Трейлер фильма "Меню"

"Покерфейс" / Poker Face

США, 2022, триллер, экшн

Тема: двойной сюрприз

Премьера: 24 ноября

Ожидаемый рейтинг фильма: 7 / 10

В ролях: Рассел Кроу, Эльза Патаки, Лиам Хемсворт, Жаклин МакКензи

Время от времени голливудский актер Рассел Кроу пробует силы в режиссуре: восемь лет назад он дебютировал с исторической драмой "Искатель воды", а сейчас поставил триллер "Покерфейс". Себя, конечно, снял в главной роли. А зачем тогда вообще браться за режиссуру?

Эксцентричный миллионер Джейк собирает в своем особняке друзей детства для игры в покер. Каждому вручают горсть фишек на 5 миллионов долларов. Участники получают шанс выиграть денег больше, чем могли мечтать. Победитель получает все. Но для участия в игре придется отказаться от возможности сохранить какие-то постыдные школьные тайны. Это первый сюрприз.

Азартный вечер с попыткой проработать старые обиды прерывает неожиданное нападение преступников. Они хотели заграбастать несколько шедевров живописи, но не прочь утащить и покерные ставки.

Второй сюрприз: теперь на кону не только богатства и тайны детства, но и жизни игроков.

В ролике хорошо передано недюжинное напряжение происходящего. Удастся ли развязка – можно узнать только в кинозале.

[ + – ] Трейлер триллера "Покерфейс"

Три тысячи лет желаний / Three Thousand Years of Longing

США, Австралия, 2022 мелодрама, фэнтези, комедия

Тема: встретились два одиночества

Премьера: 24 ноября

Ожидаемый рейтинг фильма по kino-teatr.ua: 8 / 10

В ролях: Тильда Суинтон, Идрис Эльба

Британская лингвистка-синий чулок, которую вроде бы уже ничего не интересует, кроме повторяющихся сюжетов в разных цивилизациях и мифах, откупоривает пузырек с Джинном. Его глазами она теперь реально увидит все эти истории: от романов Соломона – до интриг Султана Мурада IV. Но главное, что даст ей Джинн (тайное желание которого — побыстрее сорваться с земной цепи) – это настоящая страсть! А она у джиннов – горячая. И эта пламенная любовь преобразит обоих. Как? Смотрите в кино!

[ + – ] Трейлер фильма "Три тысячи лет желаний"

Важно