7 блокбастерів листопада. Наїзд на мільйонера-картяра, секс з джином, втеча від рослин-людожерів

У листопаді на екранах буде просто валом зірок першої величини, тільки подивіться: Мел Гібсон, Тільда Свінтон, Рассел Кроу, Аня Тейлор-Джой, Єва Ґрін, Рейф Файнс.

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Листопад виявився багатим на цікаві картини – кіноманам буде легше перенести найдепресивніший місяць року, не кажучи вже про регулярні у наш час відключення електрики та повітряні тривоги. Голлівудські зірки Мел Гібсон і Рассел Кроу будуть у своїх звичайних іпостасях — крутими хлопцями: трохи пошарпаними часом, але цілком переконливими. Напевно, вас вразять нові роботи Тільди Свінтон та Єви Ґрін, Рейфа Файнса та Ані Тейлор-Джой – все з широким діапазоном емоцій: від смішного до страшного — і назад.

"У прямому ефірі"/On the Line

США, 2022 трилер, екшен

Тема: найшла коса на камінь

Прем'єра: 3 листопада

Рейтинг очікування з kino-teatr.ua: 5.6/10

У ролях: Мел Гібсон, Вільям Моуслі, Надя Фарес

66-річний Мел Гібсон ("Смертельна зброя", "Хоробре серце") у цьому трилері у звичайній для себе ролі – крутого хлопця, якого намагаються зламати. Ця історія нагадує сюжет успішного трилера з Мелом Гібсоном "Викуп" (1996), де шантажист вимагає мільйони за сина головного героя, але так довів персонажа Гібсона, що той призначив ціну за голову викрадача, а потім, подвоюючи її, викликав у нього паніку, перехопивши ініціативу.

Тут щось близьке, тільки герой Гібсона немолодий, але так само міцний. Це трохи химерний радіодіджей Елвіс, що відкидає мережі і цінує тільки прямий ефір. Черговий телефонний дзвінок перевертає життя Елвіса: невідомий тип повідомляє, що має намір розправитися із членами його родини. Він погрожує всіх убити у прямому ефірі. Щоб врятувати близьких, шоумену доведеться зіграти у гру на виживання та розповісти слухачам про свої "скелети у шафі". У цьому смертельному шоу для Елвіса мета – розкрити особистість шантажиста, аби врятувати дружину та дитину.

[ + – ] Трейлер стрічки "У прямому ефірі"

"Чорна Пантера: Ваканда назавжди"/Black Panther: Wakanda Forever

США, 2022, супергеройський комікс, фентезі, фантастика

Тема: час скидати ланцюги

Прем'єра: 10 листопада

Рейтинг очікування з kino-teatr.ua: 7.3/10

У ролях: Летішіа Райт, Мартін Фріман, Лупіта Ніонго

Продовження "Чорної пантери -1" від Marvel Studios, що розповідає історію королеви Рамонди та загону Дора Міладже. Вони борються, щоб убезпечити свою націю від втручання наддержав. Герої повинні об'єднатися та прокласти королівству новий шлях.

Сюжет і загальний настрій проєкту явно навіяні протестами темношкірого населення США у 2020 році, викликаного вбивством білим копом афроамериканця – тільки все це подано у фентезійному ключі. "Чорні пантери" – це ліворадикальна партія, що виникла на хвилі протестів у 1960-х, яка боролася за збройний опір поліцейському та правовому беззаконню. Сюжет фентезі римується із реальною історією.

"Лише зламані люди можуть стати потім по-справжньому сильними лідерами", — стверджується у ролику. Боротьба темношкірих, помножена на супергероїв, і фантастичні літальні апарати на тлі екзотичної африканської природи: сподіваємося, вам сподобається цей мікс.

[ + – ] Трейлер стрічки "Чорна Пантера: Ваканда назавжди"

"Земля. Перезавантаження"/Chong qi di qiu

Китай, 2022, фантастика, екшн

Тема: догралися з екологією — Земля помстилася

Прем'єра: 10 листопада

Очікуваний рейтинг фільму: 7/10

У ролях: Міккі Хе, Мінцань Чжан, Мі Ло

Ось ми й дожили до китайських блокбастерів – та ще й на екологічну тематику.

Через кліматичні зміни Земля починає перетворюватися на пустелю. Щоб уникнути глобальної катастрофи, вчені (ох, ці науковці!) розробляють препарат, що сприяє прискореному розмноженню рослинних клітин. Вивільнили стресову систему рослин, і тут проявився побічний ефект препарату: кактуси та бегонії перетворилися на небезпечних хижаків, які захоплюють планету. А хто не встиг накивати п'ятами від фікусів-людожерів – той запізнився.

Сюжет фільму трохи одноманітний: люди біжать, рослини наздоганяють. Та й графіка поки не найвищої проби. Але той факт, що китайська фантастика робить значні кроки у світовий ринок, — незаперечний.

[ + – ] Трейлер стрічки "Земля. Перезавантаження"

Важливо

Азійське вторгнення. Як китайські блокбастери обійшли "Форсаж-9" та нового Бонда

"Ноцебо"/Nocebo

Ірландія, 2022, психологічний трилер

Тема: таємне стає явним

Прем'єра: 24 листопада

Очікуваний рейтинг kino-teatr.ua: 10/10

У ролях: Єва Ґрін, Марк Стронг

Ноцебо по-філіппінськи — це "погане око". Відома фешн-дизайнерка напередодні свого шоу раптом починає страждати від кошмарів. Незабаром з'являються й інші симптоми загадкової хвороби, які заганяють у глухий кут лікарів і починають дратувати її чоловіка. У їхньому будинку в центрі Лондона дуже до речі з'являється знахарка-філіппінка. Її маніпуляції приносять полегшення. Героїня згодна на все, щоб залишатись у стабільному стані. Однак поступово дизайнерка переконується в тому, що в її будинку оселився злий дух…

Як зазначають критики, фільм "Ноцебо" лише прикидається містик-фолк-горором, поступово трансформуючись у злободенний психологічний трилер про класовий розрив, привілеї та помсту – у стилі знаменитого південнокорейського фільму "Паразити".

[ + – ] Трейлер фільму "Ноцебо" ("Погане око")

"Меню"/The menu

США, 2022, чорна комедія

Тема: страви зі смаком небезпеки

Прем'єра: 17 листопада

Очікуваний рейтинг kino-teatr.ua: 7/10

У ролях: Рейф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Ніколас Голт

У центрі сюжету фільму – молода пара Марго та Тайлер. Вони вирушають на віддалений острів у Тихому океані, щоб поїсти у Хоторні — ексклюзивному розкішному ресторані під керівництвом відомого шеф-кухаря Словика, який підготував меню у стилі молекулярної гастрономії, коли їжа – це концептуальне мистецтво. Парочка опинилася тут разом із групою незнайомців на спеціальне запрошення.

Однак підхід Словика до кулінарної справи, як виявилося, має дещо моторошний характер. Співробітники його ресторану утворюють щось на кшталт секти – всі вони підкоряються будь-яким наказам шефа, зокрема таким, що знаходяться за межею добра та зла. Поїздка, яка мала бути розважальною сумішшю екзотики та кулінарних вишукувань, обертається небезпечною пригодою.

На ролику видно, що на нас чекають як мінімум дві яскраві ролі у виконанні Ані Тейлор-Джой ("Хід королеви", "Минулої ночі в Сохо") і Рейфа Файнса ("Готель "Гранд Будапешт", "Залягти на дно в Брюгзі") .

[ + – ] Трейлер до фільму "Меню"

"Покерфейс"/Poker Face

США, 2022, трилер, екшн

Тема: подвійний сюрприз

Прем'єра: 24 листопада

Очікуваний рейтинг фільму: 7/10

У ролях: Рассел Кроу, Ельза Патакі, Ліам Гемсворт, Жаклін МакКензі

Іноді голлівудський актор Рассел Кроу пробує сили у режисурі: вісім років тому він дебютував з історичною драмою "Шукач води", а зараз поставив трилер "Покерфейс". Себе, звісно, зняв у головній ролі. А навіщо тоді взагалі братися за режисуру?

Ексцентричний мільйонер Джейк збирає у своєму особняку друзів дитинства для гри в покер. Кожному вручають жменю фішок на 5 мільйонів доларів. Учасники одержують шанс виграти грошей більше, ніж могли мріяти. Переможець отримує все. Але для участі у грі доведеться відмовитись від можливості зберегти якісь ганебні шкільні таємниці. Це перший сюрприз.

Азартний вечір зі спробою опрацювати старі образи перериває несподіваний напад злочинців. Вони хотіли заграбастати кілька шедеврів живопису, але не проти потягти і покерні ставки.

Другий сюрприз: тепер на кону не лише багатства та таємниці дитинства, а й життя гравців.

У ролику добре передано надзвичайну напругу того, що відбувається. Чи вдасться розв'язка – можна дізнатися лише у кінозалі.

[ + – ] Трейлер трилера "Покерфейс"

"Три тисячі років бажань"/Three Thousand Years of Longing

США, Австралія, 2022 мелодрама, фентезі, комедія

Тема: зустрілися дві самотності

Прем'єра: 24 листопада

Очікуваний рейтинг фільму з kino-teatr.ua: 8/10

У ролях: Тільда Свінтон, Ідріс Ельба

Британська лінгвістка-синя панчоха, яку начебто вже нічого не цікавить, крім повторюваних сюжетів у різних цивілізаціях і міфах, відкорковує бульбашку з Джином. Його очима тепер реально побачить всі ці історії: від романів Соломона – до інтриг Султана Мурада IV. Але головне, що дасть їй Джин (таємне бажання якого — швидше зірватися з земного ланцюга) — це справжня пристрасть! А вона у джинів – гаряча. І це полум'яне кохання перетворить обох. Як? Дивіться у кіно!

[ + – ] Трейлер фільму "Три тисячі років бажань"

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