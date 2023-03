KAZKA, Каменских, Полякова: невеста, берегиня, победительница. Три цепляющих клипа от поп-королев

В марте вышли три ярких видео на премьерные песни наших ведущих певиц — они точно станут хитами.

Последнее время многих известных (и не очень) украинских артистов критикуют за "шароварщину" и за безвкусные патриотические перегибы. Мы отобрали наиболее удачные премьерные работы, в которых соблюден баланс формы и содержания, вкуса и яркости.

KAZKA представила трек "Без кохання", где вокалистка Александра Зарицкая в фате, как невеста. NK (Настя Каменских) в образе берегини и в обнимку с куклами-мотанками. Оля Полякова (вместе с соавторами – Аней Тинчер и Позитивом) бодро шагает по воде в ударном патриотическом треке "Шлях до перемоги". На Поляковой – не военная форма, а уместный зеленый костюм.

Фокус разбирался в нюансах премьер.

KAZKA — "Без кохання"

Авторы композиции – традиционные сонграйтеры группы Сергей Локшин (слова) и Сергей Ермолаев-Ранов (музыка). Те самые, что написали рекордный для украинской эстрады хит группы КАZКА, набравший на YouTube более 400 млн просмотров.

"Без кохання" – песня со сложной электронной аранжировкой. Более лирическая и "взрослая" по сравнению с другими треками группы.

"Война научила нас не откладывать чувства на завтра. Ценить каждый миг, любить, искать дело мечты, создавать семьи, пространство вокруг себя, новую жизнь. Мы больше не строим причудливых планов, не тратим время на ненужных людей, не плывем по течению. Ведь жизнь одна! И она, как никогда, пульсирует в наших жилах, – комментирует под видео солистка Саша Зарицкая. – Сегодня презентуем незаурядную песню. Первую почти за год. Новую по ощущениям и уровню откровенности с вами. Она создавалась в сложное время – под звуки сирен. Впервые я поделилась с вами столь личным. Будем жить. Будем любить. Петь, чтобы слышали свои".

Проникновенно звучат такие лирико-патриотические строки.

Хвиля пристрасті зійшла

Свіжі почуття знайшла,

Як за рік душа

Стала сивою.

Так — хороброю.

Ні — красивою.

Але з ніжністю,

Та із силою,

Стану стрічкою

Жовто-синьою.

А вот слова надежды.

Буду, кохання, я в тебе вірити.

Буду жити,

Буду любити,

Співати, щоб чули свої.

NK (Настя Каменских) — "Душа"

И песня, и клип стильно сделаны. Настя Каменских обычно не использовала украинскую этнику — а здесь это все есть. Но органично и в меру.

"Важным элементом клипа стал прообраз женщины-хранительницы и древний оберег – кукла-мотанка. Она сделана в традициях наших предков, – объясняет Настя идею клипа. – Мотанка была сильной защитой для души от всех бед. Она всегда несла в дом мир и надежду в светлое будущее. Потому не менее важно было нести эту энергию в сердца слушателей. Ведь сейчас каждый украинец горячо желает вновь возродить мирную жизнь на своей земле и воссоединиться со своими близкими".

В чем фишка клипа Насти Каменских "Душа"?

Любопытно, что здесь, в композиции с этно-инструментальными вставками (на заднем фоне слышно что-то вроде бандуры или гуслей) звучит треп-бит: низкая басовая партия. Послушайте внимательно: когда бас с ударником бахнут, какое-то время стоит вибрирующий гул. Треп-бит – продвинутая штука в хип-хопе, но тут она (внимание!) в лирической балладе. Нетривиальный ход!

И текст отличный, с интересными философскими метафорами, не характерными для поп-музыки.

Ой не кожна душа —

Чорний ліс

Ой не кожна, не кожна

А моя — океан гірких сліз

Берегів схил тривожних

Ой не кожна душа — райський сад

Ой не кожна, не кожна

А моя у крові, в пелюстках

І роздерта безбожно.

Есть и лирико-патриотические строки.

Моя молитва замість заповіту

У високих травах

Лежить душа

Замість сліз гаряча лава

В руках булава

Як і тебе нас спіткала

Доля неласкава

Да тільки згуртувала нас.

Война для Насти Каменских не стала преградой для создания новых хитов. Хитом стала ее прекрасная песня "Я — Україна!", выпущенная еще в марте 2022 и до сих пор часто передаваемая по радио. Так называется и всеукраинский тур, в который поедет певица с 1 апреля – первый тур украинского артиста во время войны.

Оля Полякова, Анна Тринчер, Позитив – "Шлях до перемоги"

Оля Полякова отлично поет в иронической и дэнс-манере. Ее стиль – евро-диско. При чем без особой сентиментальности. В лирике почему-то голос Поляковой теряет убедительность. Не берет.

А в данном патриотическом треке Полякова звучит мощно. Почему? Ей отлично подходит задорный пафос в духе британской звезды диско Бонни Тайлер с ее Holding Out For A Hero ("Я думаю о герое").

Бонни Тайлер — Holding Out For A Hero

Вот и Оля Полякова оказалась весьма сильной именно в пограничной зоне между сентиментальностью и пафосом – в лирико-героической композиции. Хотя в авторах значатся еще Анна Тринчер и Позитив, но именно голос Оли слышится как ведущий: он зовет к подвигам и свершениям. Да так, что за какие-то три недельки у клипа – почти 1 млн просмотров.

Очков клипу добавило то, что артисты ходят по воде, аки по суху – это духоподъемно!

Добавим, что у Поляковой защитного цвета костюм, а не настоящая военная форма, что уместно. И вся эта сценка с хождением по воде перемежается с эпизодами из украинских патриотических комиксов. Получился вполне победный клип.

Всі в обороні,

Сирени у скронях,

Але ми незкорені!

Сум не дозволено! Ні!

Мета наша світла!

Віримо в Світло,

Хоч і без світла!

Ми разом все можемо,

Поруч тут кожний,

І ми переможемо!

За те, що все ближче

Стає Перемога,

Подякуєм ЗСУ!

Подякуєм Богу!

После достойной экспозиции идет абсолютно хуковый припев.

На нас чекає шлях, шлях,

Шлях до Перемоги!

До ворогів на страх,

Страх, страх ведуть дороги

Під тривоги!..

Thіs іs the way, way, way,

Way to Vіctory!

Now we can stay, stay, stay

Stay In Hіstory!

Vіctory for Ukraіne!

Не забыты и украинские символы.

Перелічимо наших героїв:

В нас Привид Києва,

Конотопська Відьма,

Супер Шевченка сталеві обійми,

Лісова Мавка, Сковорода

Непереможний Франко — команда,

Наче вогонь та вода потужна!

Дух велетенський вселяють

Великий Бандера, Безсмертні Азова,

Залужний, Зеленський!

Стіною ми встанемо знову!

Все в треке – сработало, что видно по его нарастающему успеху.

