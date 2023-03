KAZKA, Каменських, Полякова: наречена, берегиня, переможниця. Три кліпи від попкоролів, що чіпляють

У березні вийшли три яскраві відео на прем'єрні пісні наших провідних співачок — вони точно стануть хітами.

Останнім часом багатьох відомих (і не дуже) українських артистів критикують за "шароварщину" та за недолугі патріотичні перегини. Ми відібрали найбільш вдалі прем'єрні роботи, в яких дотримано балансу форми та змісту, смаку та яскравості.

KAZKA представила трек "Без кохання", де вокалістка Олександра Зарицька у фаті, як наречена. NK (Настя Каменських) в образі берегині та в обнімку з ляльками-мотанками. Оля Полякова (разом із співавторами — Анею Тінчер та Позитивом) бадьоро крокує водою в ударному патріотичному треку "Шлях до перемоги". На Поляковій — не військова форма, а доречний зелений костюм.

Фокус розбирався у нюансах прем'єр.

KAZKA — "Без кохання"

Автори композиції — традиційні сонграйтери групи Сергій Локшин (слова) та Сергій Єрмолаєв-Ранов (музика). Ті самі, що написали рекордний для української естради хіт гурту КАZКА, який набрав на YouTube понад 400 млн. переглядів.

"Без кохання" — пісня зі складним електронним аранжуванням. Ліричніша і "доросліша" порівняно з іншими треками групи.

"Війна навчила нас не відкладати почуття на завтра. Цінувати кожну мить, любити, шукати справу мрії, створювати сім'ї, простір навколо себе, нове життя. Ми більше не будуємо химерних планів, не витрачаємо час на непотрібних людей, не пливемо за течією. "Життя одне! І воно, як ніколи, пульсує в наших жилах, — коментує під відео солістка Саша Зарицька. — Сьогодні презентуємо неабияку пісню. Першу майже за рік. Нову за відчуттями та рівнем відвертості з вами. Вона створювалася у складний час — під звуки" сирен. Вперше я поділилася з вами таким особистим. Будемо жити. Будемо любити. Співати, щоб чули свої".

Проникливо звучать такі лірико-патріотичні рядки.

Хвиля пристрасті зійшла

Свіжі почуття знайшла,

Як за рік душа

Стала сивою.

Так — хороброю.

Ні — красивою.

Але з ніжністю,

Та із силою,

Стану стрічкою

Жовто-синьою.

А вот слова надежды.

Буду, кохання, я в тебе вірити.

Буду жити,

Буду любити,

Співати, щоб чули свої.

KAZKA — "Без любові"

NK (Настя Каменських) — "Душа"

І пісня, і кліп стильно зроблені. Настя Каменських зазвичай не використовувала українську етніку — а тут усе це є. Але органічно й у міру.

"Важливим елементом кліпу став прообраз жінки-охоронниці та стародавній оберіг — лялька-мотанка. Вона зроблена в традиціях наших предків, — пояснює Настя ідею кліпу. — Мотанка була сильним захистом для душі від усіх бід. Вона завжди несла в дім мир та надію в світле майбутнє. Тому не менш важливо було нести цю енергію у серця слухачів. Адже зараз кожен українець палко бажає знову відродити мирне життя на своїй землі та возз'єднатися зі своїми близькими".

У чому фішка кліпу Насті Каменських "Душа"?

Цікаво, що тут, у композиції з етноінструментальними вставками (на задньому фоні чути щось на кшталт бандури чи гуслів) звучить треп-біт: низька басова партія. Послухайте уважно: коли бас із ударником бахнуть, якийсь час стоїть вібруючий гул. Треп-біт — просунута штука в хіп-хопі, але тут вона (увага!) у ліричній баладі. Нетривіальний перебіг!

І текст чудовий, із цікавими філософськими метафорами, не характерними для попмузики.

Ой не кожна душа —

Чорний ліс

Ой не кожна, не кожна

А моя — океан гірких сліз

Берегів схил тривожних

Ой не кожна душа — райський сад

Ой не кожна, не кожна

А моя у крові, в пелюстках

І роздерта безбожно.

Моя молитва замість заповіту

Моя молитва замість заповіту

У високих травах

Лежить душа

Замість сліз гаряча лава

В руках булава

Як і тебе нас спіткала

Доля неласкава

Да тільки згуртувала нас.

Війна для Насті Каменських не стала на заваді створення нових хітів. Хітом стала її прекрасна пісня "Я — Україна!", випущена ще в березні 2022 і досі часто передається на радіо. Так називається і всеукраїнський тур, у який поїде співачка з 1 квітня — перший тур українського артиста під час війни.

NK (Настя Каменських) — "Душа"

Оля Полякова, Анна Трінчер, Позитив — "Шдях до перемоги"

Оля Полякова чудово співає в іронічній та денс-манері. Її стиль — євродиско. При чому без особливої сентиментальності. У ліриці чомусь голос Полякової втрачає переконливість. Не бере.

А в цьому патріотичному треку Полякова звучить потужно. Чому? Їй чудово підходить завзятий пафос у дусі британської зірки диско Бонні Тайлер з її Holding Out For A Hero ("Я думаю про героя").

Бонні Тайлер — Holding Out For A Hero

Ось і Оля Полякова виявилася дуже сильною саме у прикордонній зоні між сентиментальністю та пафосом — у лірико-героїчній композиції. Хоча в авторах значаться ще Анна Трінчер і Позитив, але саме голос Олі чується як ведучий: він кличе до подвигів та звершень. Так, що за якісь три тижні у кліпу — майже 1 млн переглядів.

Очок кліпу додало те, що артисти ходять по воді, як по суші — це духопідйомно!

Додамо, що у Полякової захисного кольору костюм, а не справжня військова форма, що доречно. І вся ця сценка з ходінням по воді перемежовується з епізодами українських патріотичних коміксів. Вийшов цілком переможний кліп.

Всі в обороні,

Сирени у скронях,

Але ми незкорені!

Сум не дозволено! Ні!

Мета наша світла!

Віримо в Світло,

Хоч і без світла!

Ми разом все можемо,

Поруч тут кожний,

І ми переможемо!

За те, що все ближче

Стає Перемога,

Подякуєм ЗСУ!

Подякуєм Богу!

На нас чекає шлях, шлях,

На нас чекає шлях, шлях,

Шлях до Перемоги!

До ворогів на страх,

Страх, страх ведуть дороги

Під тривоги!..

Thіs іs the way, way, way,

Way to Vіctory!

Now we can stay, stay, stay

Stay In Hіstory!

Vіctory for Ukraіne!

Не забуті й українські символи.

Перелічимо наших героїв:

В нас Привид Києва,

Конотопська Відьма,

Супер Шевченка сталеві обійми,

Лісова Мавка, Сковорода

Непереможний Франко — команда,

Наче вогонь та вода потужна!

Дух велетенський вселяють

Великий Бандера, Безсмертні Азова,

Залужний, Зеленський!

Стіною ми встанемо знову!

Все в треку — спрацювало, що видно по його наростаючому успіху.

Оля Полякова, Ганна Трінчер, Позитив – "Путь по победе"

