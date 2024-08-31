На кинофестивале в Венеции в этом году просто россыпь: как звезд-актеров — Хоакин Феникс, Леди Гага, Анджелина Джоли, Николь Кидман, Джордж Клуни, так и звезд-режиссеров — Тим Бертон, Педро Альмодовар, Тодд Филлипс.

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В основной конкурс (28 августа — 7 сентября) 81 фестиваля в Венеции вошел фильм Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, байопик Пабло Ларраина "Мария" с Анджелиной Джоли, мелодрама Педро Альмодовара "Комната по соседству", эротический триллер "Плохая девочка" с Николь Кидман и Антонио Бандерасом. Открылся фест фильмом ужасов Тима Бертона "Битлджус Битлджус" с Майклом Китоном. Скоро состоится премьера комедийного боевика "Одинокие волки" с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. На форуме будут представлены два украинских проекта: полнометражный дебют Жанны Озирной "Медовий місяць" ("Программа студенческих фильмов") о молодоженах, проснувшихся на оккупированной территории, и документалка Ольги Журбы "Пісні землі, що повільно горить" (вне конкурса) — о двух годах российско-украинской войны.

"Джокер: Безумие на двоих", режиссер Тодд Филлипс

Продолжение "Джокера" интригует: к Хоакину Фениксу, получившему "Оскар" за эту роль, присоединилась Леди Гага. Спустя пять лет после триумфа в Венеции Тодд Филлипс возвращается с долгожданным сиквелом. Режиссер не планировал его, но Фениксу приснился сон, где он поет в образе Джокера, и мастер решил воплотить сон в киноленту.

Артур Флек попадает в психиатрическую лечебницу Аркхем, где его лечить назначили доктора Харлин Квинзел. Но она… влюбляется в Артура. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против клоуна-убийцы, а влюбленная Харлин принимает меры, чтобы помочь Артуру сбежать. Вместе с ней, конечно.

В картине появятся, как говорилось выше, музыкальные номера. Вероятно, поэтому проект заинтересовал Леди Гагу, играющую тут психиатра. В общем, теперь отжигать будут двое.

Филлипс признавался, что цель фильма — создать ощущение, что его сняли сумасшедшие.

Трейлер фильма "Джокер-2"

"Комната по соседству", режиссер Педро Альмодовар

Англоязычный фильм главного испанского режиссера современности. Героинь исполнили две оскароносные звезды: Джулиана Мур и Тильда Суинтон.

Персонажи были близкими подругами в юности, когда работали в одном журнале. Потом жизненные обстоятельства их разлучили: Ингрид стала писательницей, а Марта — военным репортером. Но после долгих лет разлуки они встретились и… решили жить вместе.

В основу фильма легла книга американской писательницы Сигрид Нуньес "Что ты переживаешь". Две женщины погружаются в свое прошлое, делятся воспоминаниями, говорят об искусстве, смотрят кино, но у Марты есть просьба, выполнение которой покажет, насколько крепка их дружба-любовь?

Трейлер фильма "Комната по соседству"

"Мария", режиссер Пабло Ларреин

Фильм рассказывает о жизни оперной звезды Марии Каллас — в 1970-х годах в Париже, на закате карьеры. Ее сыграет Анджелина Джоли.

В прошлом году чилиец Пабло Ларреин участвовал в программе с черной комедией "Граф" про кровожадного диктатора Пиночета. Фильм отхватил приз за лучший сценарий. В этом году Ларреин возвращается в Венецию с "Марией", которая продолжает его цикл байопиков.

Трейлер байопика "Мария"

"Битлджус Битлджус", режиссер Тим Бертон

Спустя сорок лет после событий "Битлджуса" семья Дитцов возвращается в Уинтер-Ривер после внезапной семейной трагедии. Жизнь Лидии меняется, когда ее дочь Астрид находит на чердаке странный макет города – тот словно бы настоящий. Внезапно открывается портал в Загробный мир, из которого выходит Битлджус.

Бертон снял сиквел своей фантастической комедии 1988 года. Удивительно, но факт: в картине снимаются те же актеры, что и в первой ленте: Майкл Китон и Вайнона Райдер.

Премьера фильма в Украине (ориентировочно): с 5 по 18 сентября.

Трейлер фильма "Битлджус Битлджус",

"Одинокие волки", режиссер Джон Уоттс

Комедийный боевик с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, играющих, так называемых "чистильщиков" — это те, что убирают трупы после убийств. Оба типа — звери-одиночки. Ситуация вынуждает их стать партнерами. Во время работы выясняется, что у них реально много общего, при этом оба "зверя" не хотят это признать.

Премьера в Украине: 19 сентября.

Трейлер фильма "Одинокие волки",

"Плохая девочка", режиссер Халина Рейн

Нидерландка Халина Рейн впервые участвует в Венецианском конкурсе. Ее дебютный фильм "Инстинкт" в 2019 году понравился модной американской студии A24 ("Гражданская война в Штатах"). Студия заключила контракт с режиссером.

"Плохая девочка" — это их совместный эротический триллер, исследующий власть и сексуальность в профессиональной среде. Молодой ассистент (звезда "Треугольника печали" Харрис Дикинсон) делает недвусмысленные намеки своей шефине (Николь Кидман). Наконец, она решается изменить своему мужу (Антонио Бандерас). Готовьтесь — страстей будет выше крыши.

Трейлер фильма "Плохая девочка"

Фильмы про российско-украинскую войну

Второй фильм Ольги Журбы "Пісні землі, що повільно горить" — это видеодневник жизни в Украине в течение первых двух лет полномасштабного вторжения, фиксирующий изменения в обществе: от паники первых недель войны, до принятия смерти и разрушений, ставших трагической обыденностью для украинцев. Картину покажут вне конкурса.

Так же вне конкурса состоится премьера документального фильма "Русские на войне" российско-канадской документалистки Анастасии Трофимовой. В этой картине режиссер в течение года наблюдала и записывала один российский батальон, воюющий на востоке Украины. Общий посыл: российские солдаты не понимают за что воюют.

В программе Biennale College Films (студенческие фильмы) покажут картину "Медовий місяць", режиссера-дебютантки Жанны Озирной. Сюжет фильма расскажет по молодоженах Тарасе (Роман Луцкий, "Сторожева застава") и Оле (Ирина Нирша), которые проводят медовый месяц в своей новой квартире, но после 24 февраля 2022 они оказываются на оккупированной территории.