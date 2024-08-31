На кінофестивалі у Венеції цього року просто розсип, як зірок-акторів — Хоакін Фенікс, Леді Гага, Анджеліна Джолі, Ніколь Кідман, Джордж Клуні, так і зірок-режисерів — Тім Бертон, Педро Альмодовар, Тодд Філліпс.

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В основний конкурс (28 серпня — 7 вересня) 81-го фестивалю у Венеції увійшов фільм Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом і Леді Ґаґою, байопік Пабло Ларраіна "Марія" з Анджеліною Джолі, мелодрама Педро Альмодовара "Кімната по сусідству", еротичний трилер "Погана дівчинка" з Ніколь Кідман і Антоніо Бандерасом. Відкрився фест фільмом жахів Тіма Бертона "Бітлджус Бітлджус" з Майклом Кітоном. Скоро відбудеться прем'єра комедійного бойовика "Самотні вовки" з Бредом Піттом і Джорджем Клуні. На форумі буде презентовано два українські проєкти: повнометражний дебют Жанни Озірної "Медовий місяць" ("Програма студентських фільмів") про молодят, які прокинулися на окупованій території, і документалка Ольги Журби "Пісні землі, що повільно горить" (поза конкурсом) — про два роки російсько-української війни.

"Джокер: Божевілля на двох", режисер Тодд Філліпс

Продовження "Джокера" інтригує: до Хоакіна Фенікса, який отримав "Оскар" за цю роль, долучилася Леді Ґаґа. Через п'ять років після тріумфу у Венеції Тодд Філліпс повертається з довгоочікуваним сиквелом. Режисер не планував його, але Феніксу наснився сон, де він співає в образі Джокера, і майстер вирішив втілити його у кінострічку.

Артур Флек потрапляє в психіатричну лікарню Аркхем, де його лікувати призначили доктора Гарлін Квінзел. Але вона… закохується в Артура. Окружний прокурор Готема Гарві Дент порушує справу проти клоуна-вбивці, а закохана Гарлін вживає заходів, щоб допомогти Артуру втекти. Разом із нею, звісно.

У картині з'являться, як зазначалося вище, музичні номери. Ймовірно, тому проєкт зацікавив Леді Ґаґу, яка грає тут психіатра. Загалом, тепер запалювати будуть двоє.

Філліпс зізнавався, що мета фільму — створити відчуття, що його зняли божевільні.

Трейлер фільму "Джокер-2"

"Кімната по сусідству", режисер Педро Альмодовар

Англомовний фільм головного іспанського режисера сучасності. Героїнь виконали дві оскароносні зірки: Джуліана Мур і Тільда Свінтон.

Персонажі були близькими подругами в юності, коли працювали в одному журналі. Потім життєві обставини їх розлучили: Інгрід стала письменницею, а Марта — військовим репортером. Але після довгих років розлуки вони зустрілися і… вирішили жити разом.

В основу фільму лягла книга американської письменниці Сігрід Нуньєс "Що ти переживаєш". Дві жінки занурюються у своє минуле, діляться спогадами, говорять про мистецтво, дивляться кіно, але в Марти є прохання, виконання якого покаже, наскільки міцною є їхня дружба-кохання?

Трейлер фільму "Кімната по сусідству"

"Марія", режисер Пабло Ларреін

Фільм розповідає про життя оперної зірки Марії Каллас — у 1970-х роках у Парижі, на заході кар'єри. Її зіграє Анджеліна Джолі.

Минулого року чилієць Пабло Ларреін брав участь у програмі з чорною комедією "Граф" про кровожерливого диктатора Піночета. Фільм відхопив приз за найкращий сценарій. Цього року Ларреін повертається до Венеції з "Марією", яка продовжує його цикл байопіків.

Трейлер байопіку "Марія"

"Бітлджус Бітлджус", режисер Тім Бертон

Через сорок років після подій "Бітлджуса" сім'я Дітців повертається у Вінтер-Рівер після раптової сімейної трагедії. Життя Лідії змінюється, коли її дочка Астрід знаходить на горищі дивний макет міста — той немов би справжній. Раптово відкривається портал у Загробний світ, з якого виходить Бітлджус.

Бертон зняв сиквел своєї фантастичної комедії 1988 року. Дивно, але факт: у картині знімаються ті самі актори, що й у першій стрічці: Майкл Кітон і Вайнона Райдер.

Прем'єра фільму в Україні (орієнтовно): з 5 по 18 вересня.

Трейлер фільму "Бітлджус Бітлджус",

"Самотні вовки", режисер Джон Воттс

Комедійний бойовик із Бредом Піттом і Джорджем Клуні, які грають так званих "чистильників" — це ті, що прибирають трупи після вбивств. Обидва типи — звірі-одинаки. Ситуація змушує їх стати партнерами. Під час роботи з'ясовується, що у них реально багато спільного, водночас обидва "звіра" не хочуть це визнати.

Прем'єра в Україні: 19 вересня.

Трейлер фільму "Самотні вовки",

"Погана дівчинка", режисер Галіна Рейн

Нідерландка Галіна Рейн уперше бере участь у Венеційському конкурсі. Її дебютний фільм "Інстинкт" 2019 року сподобався модній американській студії A24 ("Громадянська війна в Штатах"). Студія уклала контракт із режисеркою.

"Погана дівчинка" — це їхній спільний еротичний трилер, що досліджує владу і сексуальність у професійному середовищі. Молодий асистент (зірка "Трикутника печалі" Гарріс Дікінсон) робить недвозначні натяки своїй шефині (Ніколь Кідман). Зрештою, вона наважується зрадити свого чоловіка (Антоніо Бандерас). Готуйтеся — пристрастей буде аж задосить.

Трейлер фільму "Погана дівчинка"

Фільми про російсько-українську війну

Другий фільм Ольги Журби "Пісні землі, що повільно горить" — це відеощоденник життя в Україні впродовж перших двох років повномасштабного вторгнення, що фіксує зміни в суспільстві: від паніки перших тижнів війни, до прийняття смерті та руйнувань, що стали трагічною буденністю для українців. Картину покажуть поза конкурсом.

Так само поза конкурсом відбудеться прем'єра документального фільму "Русские на войне" російсько-канадської документалістки Анастасії Трофімової. У цій картині режисерка протягом року спостерігала і записувала один російський батальйон, що воює на сході України. Загальний посил: російські солдати не розуміють за що воюють.

У програмі Biennale College Films (студентські фільми) покажуть картину "Медовий місяць" режисерки-дебютантки Жанни Озірної. Сюжет фільму розповість про молодят Тараса (Роман Луцький, "Сторожова застава") та Олю (Ірина Нірша), які проводять медовий місяць у своїй новій квартирі, але після 24 лютого 2022 року опиняються на окупованій території.