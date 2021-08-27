В киберпространстве и в реальности: "Укроборонпром" будет развивать ИИ-системы для защиты страны

В ведомстве заявили, что "умные" технологии интересны "оборонке" как с точки зрения защиты собственного киберпространства, так и с точки зрения инновационных разработок и создания оружия и техники нового образца.

Министерство цифровой трансформации и концерн "Укроборонпром" подписали меморандум о планах совместного развития искусственного интеллекта в Украине.

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Подробности опубликованы на официальном сайте ведомства.

Под документом подписались глава Минцифры Михаил Федоров и гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Предполагается, что стороны будут совместно развивать ИИ для оборонной сферы, открывать исследовательские проекты, обучающие программы, а также акселераторы для стартапов.

Как утверждает Михаил Федоров, искусственный интеллект стал одной из главнейших технологий, влияющих на экономику, оборону, управление и другие сферы. Он уверен, что будущее Украины во многом зависит от использования потенциала в этой отрасли, поэтому Минцифры создает условия для ее развития. Михаил Федоров напомнил, что ранее Кабмин уже принял Концепцию министерства по развитию ИИ и план ее реализации. В рамках этой стратегии правительство должно определить приоритетные направления и основных задачи для таких технологий, а также их интеграции в государственную экономику.

В комментарии Фокусу гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев отметил, что внедрение технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере является важной составляющей реформы всего ОПК и "Укроборонпрома" в частности.

"Оборонные ведомства ведущих стран также изучают возможности применения алгоритмов ИИ в оборонной отрасли, учитывая очень успешные результаты, полученные в гражданской сфере такими компаниями, как Google, Apple или Facebook. Это не просто тренд, это вызов времени и необходимость", — сказал Гусев. "Сегодня такие технологии интересны "оборонке" как с точки зрения защиты собственного киберпространства, так и с точки зрения инновационных разработок и создания оружия и техники нового сверхсовременного образца. Речь идет о беспилотных системы, истинный потенциал которых охватывает все среды боя — землю, море, воздух и космос".

Фокус поинтересовался, будет ли публичной информация о ИИ-проектах, которые собирается развивать ведомство.

"Это будет зависеть от конкретных кейсов. Но мы, конечно, будем говорить о них в том случае, если это не повредит ни их реализации, ни государственным интересам. К примеру, сейчас мы обсуждаем возможность для наших сотрудников присоединиться к образовательной программе от Минцифры, посвященной ИИ", — ответил Гусев.

Однако на вопрос о том, какие именно ИИ-системы будут разрабатываться, в частности в сфере кибербезопасности, Юрий Гусев прямо не ответил. Он лишь заявил, что "…после подписания меморандума с Минцифрой мы договорились о ряде направлений сотрудничества и в скором времени запустим несколько пилотных проектов, которые будут касаться инноваций и искусственного интеллекта".

Гусев отметил, что к проектам будут привлечены иностранные компании: "Да, мы рассчитываем на сотрудничество в этом вопросе с рядом ведущих оборонных компаний из стран, которые являются стратегическими партнерами Украины".

Что касается урегулирования деятельности обоих ведомств на законодательном уровне, то, по словам Гусева, "Укроборонпром" и Минцифры будут "…руководствоваться Концепцией развития искусственного интеллекта в Украине, одобренной распоряжением КМУ от 02.12.2020 года № 1556-р".

"Конечно, мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства Украины и в пределах своих полномочий — это, собственно, предусмотрено Меморандумом", — подытожил он.

Ранее писали, что Минцифры попросило на четыре месяца отложить внедрение 5G в Украине. Как оказалось, в 2021 году ведомству не хватило денег, выделенных из бюджета на подготовку сети пятого поколения.