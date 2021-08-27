У кіберпросторі і в реальності: "Укроборонпром" буде розвивати ШІ-системи для захисту країни

У відомстві заявили, що "розумні" технології цікаві "оборонці" як з точки зору захисту власного кіберпростору, так і з точки зору інноваційних розробок і створення зброї та техніки нового зразка.

Міністерство цифрової трансформації і концерн "Укроборонпром" підписали меморандум про плани спільного розвитку штучного інтелекту в Україні.

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Подробиці опубліковані на офіційному сайті відомства.

Під документом підписалися голова Мінцифри Михайло Федоров і гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв. Передбачається, що сторони спільно розвиватимуть ШІ для оборонної сфери, відкривати дослідницькі проекти, навчальні програми, а також акселератори для стартапів.

Як стверджує Михайло Федоров, штучний інтелект став однією з найголовніших технологій, що впливають на економіку, оборону, управління та інші сфери. Він упевнений, що майбутнє України багато в чому залежить від використання потенціалу в цій галузі, тому Мінцифри створює умови для її розвитку. Михайло Федоров нагадав, що раніше Кабмін вже прийняв Концепцію міністерства з розвитку ШІ і план її реалізації. В межах цієї стратегії уряд повинен визначити пріоритетні напрямки і основні завдання для таких технологій, а також їхні інтеграції в національну економіку.

У коментарі Фокусу гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв зазначив, що впровадження технологій штучного інтелекту в оборонній сфері є важливою складовою реформи всього ОПК і "Укроборонпрому" зокрема.

"Оборонні відомства провідних країн також вивчають можливості застосування алгоритмів ШІ в оборонній галузі, враховуючи дуже успішні результати, отримані в цивільній сфері такими компаніями як Google, Apple або Facebook. Це не просто тренд, це виклик часу і необхідність, — сказав Гусєв. — Сьогодні такі технології цікаві "оборонці" як з точки зору захисту власного кіберпростору, так і з точки зору інноваційних розробок і створення зброї й техніки нового надсучасного зразка. Йдеться про безпілотні системи, справжній потенціал яких охоплює всі середовища бою — землю, море, повітря і космос".

Фокус поцікавився, чи буде публічною інформація про ШІ-проекти, які збирається розвивати відомство.

"Це залежатиме від конкретних кейсів. Але ми, звичайно, говоритимемо про них у тому випадку, якщо це не зашкодить ні їх реалізації, ні державним інтересам. Наприклад, зараз ми обговорюємо можливість для наших співробітників приєднатися до освітньої програми від Мінцифри, присвяченій ШІ", — відповів Гусєв.

Однак на питання про те, які саме ШІ-системи розроблятимуться, зокрема в сфері кібербезпеки, Юрій Гусєв прямо не відповів. Він лише заявив, що "... після підписання меморандуму з Мінцифрою ми домовилися про низку напрямків співпраці і незабаром запустимо кілька пілотних проектів, які стосуватимуться інновацій та штучного інтелекту".

Гусєв зазначив, що до проектів будуть залучені іноземні компанії: "Так, ми розраховуємо на співпрацю в цьому питанні з низкою провідних оборонних компаній з країн, які є стратегічними партнерами України".

Що стосується врегулювання діяльності обох відомств на законодавчому рівні, то, за словами Гусєва, "Укроборонпром" і Мінцифри будуть "... керуватися Концепцією розвитку штучного інтелекту в Україні, схваленою розпорядженням КМУ від 02.12.2020 року № 1556-р".

"Звичайно, ми діятимемо виключно в межах чинного законодавства України та в межах своїх повноважень — це, власне, передбачено Меморандумом", — підсумував він.

Раніше писали, що Мінцифри попросило на чотири місяці відкласти впровадження 5G в Україні. Як виявилося, в 2021 році відомству не вистачило грошей, виділених з бюджету на підготовку мережі п'ятого покоління.