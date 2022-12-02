В России со времен СССР так и не научились делать боевые дроны: в чем причины

Из 170 концептов БПЛА лишь 4-5 находятся на стадии производства, остальные, в лучшем случае, — опытные модели.

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Российские инженеры представили 170 разработок в сфере беспилотных технологий на выставке "Аэронет-35" в Москве, однако практически все из них обречены на провал. Аналитик сайта "Независимое военное обозрение" Александр Ширококрад объяснил, почему России никак не удастся стать передовой державой в этой отрасли.

По его словам, из 170 изделий лишь 4-5 находятся на стадии производства, остальные, в лучшем случае, — опытные модели. История показывает, что россияне еще с советских времен экспериментируют с БПЛА, но лишь единицы сходят с заводских конвейеров и реально применяются.

На выставке не было даже перспективного БПЛА С-70 "Охотник", который разрабатывают с 2012 года и прототип которого проходит заводские испытания, а ведь в 2023 году его планируют запустить в серийное производство.

"Нам нужны не 170 проектов, а лишь дюжина. Но те, что могут быть запущены в производство в течение пары месяцев", — возмутился аналитик.

Разработки беспилотников велись во времена СССР: бомбардировщики БМ-1 и ТБ-3 изначально задумывались как радиоуправляемые, а самолету РД-1 ("Рекорд дальности") прочили судьбу дрона-камикадзе. В 1941 году беспилотными сделали сотни торпедных катеров, но отказались от этой идеи из-за несовершенства систем управления. Позднее, уже после Второй мировой войны, Советский Союз вел разработки на одном уровне с США, но летающие беспилотники так и не получили широкого распространения.

В 1986 году в СССР разрабатывали два аналога американского БПЛА RQ-4 Global Hawk, которые с 2014 года играют важную роль в войне на территории Украины. Советские инженеры из КБ Мясищева конструировали М-62 "Орел", а в КБ Сухого готовили модель С-62 "Ромб", но в 1990-х годах проекты закрыли из-за недостатка финансирования. С 1993-года на выставках "МАКС" российские предприятия демонстрировали десятки различных БПЛА, но практически все они так и оставались моделями для стендов.

Единственным более-менее успешным советским проектом можно считать БПЛА дивизионного звена под названием "Пчела", который начали проектировать в 1982 году. К 1991 году выпустили 50 единиц, а в мае 1995-го БПЛА использовали в боевых действиях на Северном Кавказе. Вес "Пчелы" составляет 138 кг, крейсерская скорость – 180 км/ч.

В 2016 году в СМИ появилась информация об оснащении танков Т-14 "Армата" квадрокоптерами "Птеродактиль". Предполагается, что он способен подниматься на высоту 90 км и передавать информацию в боевую машину по силовому кабелю, защищенному от помех. "Птеродактиль" обещали передать ВС РФ для испытаний в 2017 году, но до сих пор о нем ничего не слышно.

9 мая 2018 года на параде в России представили беспилотный вертолет "Катран". Судя по всему, это аналог австрийского БПЛА S-100. "Вроде бы "Катран" прошел испытания на российском корабле, но тоже куда-то делся", — отметил аналитик.

Ситуацию с беспилотниками в России хорошо иллюстрирует история с дроном "Добрыня" от концерна "Алмаз-Антей". Разработчики недавно представили квадрокоптер со сказочным названием, которому якобы не страшны дожди и морозы, а также пообещали выпускать по тысяче таких аппаратов в месяц для нужд российской армии. Позже выяснилось, что сотрудники концерна взяли китайские квадрокоптеры, нацепили на него свои корпусы с названием и решили продавать ВС РФ в четыре раза дороже.