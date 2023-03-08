"Металл, фанера, ткань": какие ударные дроны нужны ВСУ, чтобы победить Россию

"Главное — делать по 10 БПЛА в сутки, как делала Мэрилин Монро в компании Radioplane", — говорит Юрий Касьянов.

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В своем посте служащий ВСУ Юрий Касьянов рассказал историю возникновения первого в мире массового боевого дрона. В пример он привел американскую компанию Radioplane, которая наладила производство БПЛА, которые потом помогали в учениях зенитчикам армии и флота США.

Юрий рассказал, что модель беспилотника Radioplane стала первой в мире, выпускаемой огромным тиражом. Они служили мишенями для зенитчиков — с их помощью проводились учения в 1944 году. Это помогло эффективно сражаться с японским авиафлотом в 1945 году.

"Во время Второй мировой войны компания выпустила более 15 тысяч штук этих аппаратов, которые сыграли важнейшую роль в подготовке зенитчиков армии и флота США. Летом 1944 года флот для тренировки использовал по 800 мишеней в месяц, что и стало решающим фактором в борьбе с японской авиацией", — написал автор.

Radioplane из маленькой компании выросла до важнейшего подразделения концерна Northrop Corporation. Юрий напомнил, что сотрудницей Radioplane некогда была Норма Джин Мортенсон — будущая звезда Голливуда, которую все знают под псевдонимом Мэрилин Монро.

Касьянов утверждает, что простота конструкции и материалов, таких как металл, фанера, ткань, не повлияет на эффективность ударного дрона типа беспилотника от Radioplane.

"Если оснастить его современными автопилотом, модулем спутниковой навигации, высотомером, сервоприводами, загрузить взрывчаткой — вполне может оказаться тем самым чудо-оружием, которое перенесет войну на территорию врага", — уверяет Юрий.

Главное — наладить массовое производство и делать делать по 10 штук в сутки, заключил автор.

Ранее мы писали о том, что в РФ создали новый БПЛА с функцией ночного зрения. Заявляют, что он понадобится для сельскохозяйственных работ, однако будет не удивительно, если эту модель мы позже увидим на фронте.