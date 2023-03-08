"Метал, фанера, тканина": які ударні дрони потрібні ЗСУ, щоб перемогти Росію

"Головне — робити по 10 БПЛА за добу, як робила Мерилін Монро в компанії Radioplane", — каже Юрій Касьянов.

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У своєму дописі службовець ЗСУ Юрій Касьянов розповів історію виникнення першого у світі масового бойового дрона. Як приклад він навів американську компанію Radioplane, яка налагодила виробництво БПЛА, котрі потім допомагали в навчаннях зенітникам армії та флоту США.

Юрій розповів, що модель безпілотника Radioplane стала першою у світі, що випускається величезним тиражем. Вони слугували мішенями для зенітників — з їх допомогою проводилися навчання у 1944 році. Це допомогло ефективно боротися з японським авіафлотом у 1945 році.

"Під час Другої світової війни компанія випустила понад 15 тисяч штук цих апаратів, які відіграли найважливішу роль у підготовці зенітників армії та флоту США. Влітку 1944 року флот для тренування використовував по 800 мішеней на місяць, що й стало вирішальним фактором у боротьбі з японською авіацією", — написав автор.

Radioplane з невеликої компанії виросла до найважливішого підрозділу концерну Northrop Corporation. Юрій нагадав, що співробітницею Radioplane була колись Норма Джин Мортенсон — майбутня зірка Голлівуду, яку всі знають під псевдонімом Мерилін Монро.

Касьянов стверджує, що простота конструкції та матеріалів, таких як метал, фанера, тканина, не вплине на ефективність ударного дрона типу безпілотника від Radioplane.

"Якщо оснастити його сучасними автопілотом, модулем супутникової навігації, висотоміром, сервоприводами, завантажити вибухівкою — цілком може виявитися тією самою чудо-зброєю, яка перенесе війну на територію ворога", — запевняє Юрій.

Головне — налагодити масове виробництво і робити по 10 штук на добу, наголосив автор.

Раніше ми писали про те, що в РФ створили новий БПЛА з функцією нічного зору. Заявляють, що він знадобиться для сільськогосподарських робіт, проте буде не дивно, якщо цю модель ми побачимо пізніше на фронті.