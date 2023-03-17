"Не смогут восстановить": эксперт раскрыл, почему ВСУ смогли сбить более 2000 дронов

Качество аэроразведки россиян падает с каждым днем, а вместе с ней и меткость артиллерийских ударов.

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С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили более 2000 беспилотников оперативно-тактического уровня. Военный аналитик, полковник Петр Черник раскрыл причины успешной борьбы с дронами изданию АрміяInform.

Беспилотники играют большую роль на войне в Украине. Самыми опасными в арсенале ВС РФ являются ударные модели, такие как Shahed-136 и "Ланцет", но и разведывательные БПЛА помогают оккупантам атаковать украинские позиции, поскольку наводят артиллерию, чаще всего россияне используют для этого "Орлан-10". Украинцы же не только сами применяют дроны, но еще и эффективно сбивают российские.

По словам Петра Черника, это удается благодаря тому, что ВСУ получили много переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), в том числе FIM-92 Stinger, Piorun, Starstreak, Aspide, Mistral, "Игла-2". Чуть меньшую роль в борьбе с дронами сыграли ствольные зенитные установки (в первую очередь — немецкие Gepard) и пулеметы калибра 12,7 мм. "Неплохие успехи" украинская армия показала и в сфере радиоэлектронной борьбы, в частности благодаря антидроновым системам Vampire.

"Снижает ли такое большое количество уничтоженных объектов качество целеуказания для россиян? Однозначно — да. Смогут ли они восстановить тот потенциал, который имели? На мой взгляд, полноценно — нет", — прокомментировал аналитик.

Он отметил, что "Орлан-10" состоит из российских деталей всего на 50%. К примеру, двигатели производители используют японские, а телерадиометрическую электронику — из Германии или США. Санкции перекрыли большинство каналов поставок, но Россия показала, что умеет выкручиваться из сложных ситуаций, получив от Ирана помощь в виде дронов-камикадзе "Шахед". Не нужно сбрасывать со счетов и Китай, который активно наращивает производство БПЛА. Но даже с помощью партнеров РФ не сможет получить такое количество дронов, какое им необходимо.

"Российское целеуказание снижается в качестве с каждым днем. В этой сфере мы кратно превосходим противника, а потому сохраняем огневой паритет. Условно, 9 из 10 их залпов не достигают целей, и только один попадает, а их 10 условных наших залпов — 9 достигают целей. Говорить о контрбатарейных системах не приходится. Все движется к технологической военной деградации Российской федерации, в беспилотниках, в том числе", — высказался Петр Черник.

Эксперт добавил, что украинцам пока рано праздновать победу, поскольку россиянам еще есть чем воевать. К примеру, гражданские дроны Mavic от китайской компании DJI успешно применяются как украинскими, так и российскими войсками.

Накануне стало известно, что ВСУ сбили модернизированный дрон Mugin-5 из Китая, запущенный россиянами из оккупированной части Луганской области. Беспилотник нес мощную бомбу, которую мог сбросить на украинскую позицию, если бы попадание автоматной очереди.