"Не зможуть відновити": експерт пояснив, чому ЗСУ змогли збити понад 2000 дронів

Якість аеророзвідки росіян падає з кожним днем, а разом із нею і влучність артилерійських ударів.

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З початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили понад 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Військовий аналітик, полковник Петро Черник розкрив причини успішної боротьби з дронами виданню "АрміяInform".

Безпілотники відіграють велику роль у війні в Україні. Найнебезпечнішими в арсеналі ЗС РФ є ударні моделі, такі як Shahed-136 та "Ланцет", але й розвідувальні БПЛА допомагають окупантам атакувати українські позиції, оскільки наводять артилерію, найчастіше росіяни використовують для цього "Орлан-10". Українці ж не лише самі застосовують дрони, а ще й ефективно збивають російські.

За словами Петра Черника, це вдається завдяки тому, що ЗСУ отримали багато переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), зокрема FIM-92 Stinger, Piorun, Starstreak, Aspide, Mistral, "Ігла-2". Трохи меншу роль у боротьбі з дронами відіграли стовбурові зенітні установки (насамперед німецькі Gepard) та кулемети калібру 12,7 мм. "Непогані успіхи" українська армія показала і у сфері радіоелектронної боротьби, зокрема завдяки антидроновим системам Vampire.

"Чи знижує така велика кількість знищених об'єктів якість цілевказівки для росіян? Однозначно — так. Чи зможуть вони відновити той потенціал, який мали? На мій погляд, повноцінно — ні", — прокоментував аналітик.

Він зазначив, що "Орлан-10" складається з російських деталей лише на 50%. Наприклад, двигуни виробники використовують японські, а телерадіометричну електроніку з Німеччини чи США. Санкції перекрили більшість каналів поставок, але Росія показала, що вміє викручуватися зі складних ситуацій, отримавши від Ірану допомогу у вигляді дронів-камікадзе "Шахед". Не треба скидати з рахунків і Китай, який активно збільшує виробництво БПЛА. Але навіть за допомогою партнерів РФ не зможе отримати таку кількість дронів, яка їм потрібна.

"Російська цілевказівка знижується в якості з кожним днем. У цій сфері ми кратно перевершуємо противника, а тому зберігаємо вогневий паритет. Умовно, 9 із 10 їхніх залпів не досягають цілей, і тільки один влучає, а з 10 умовних наших залпів — 9 досягають цілей. Говорити про контрбатарейні системи не доводиться. Усе рухається до технологічної військової деградації Російської федерації, у безпілотниках, зокрема", — висловився Петро Черник.

Експерт додав, що українцям поки що рано святкувати перемогу, оскільки росіянам ще є чим воювати. Наприклад, цивільні дрони Mavic від китайської компанії DJI успішно застосовуються як українськими, так і російськими військами.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ збили модернізований дрон Mugin-5 з Китаю, запущений росіянами з окупованої частини Луганської області. Безпілотник ніс потужну бомбу, яку міг скинути на українську позицію, якби не потрапляння автоматної черги.