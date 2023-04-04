"Сычи", "Орланы" и "Форпосты": чем Россия собирается останавливать контрнаступление ВСУ

Российские аналитики пожаловались на ограниченные возможности отечественных БПЛА и самолетов.

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Войска России готовятся к масштабному контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Аналитики российского издания "Военное дело" рассказали, на какие технологии уповают россияне, и какие у них недостатки.

Беспилотники на службе ВС РФ

Как сообщает СМИ, уже сейчас российские войска используют беспилотники для наблюдения за действиями ВСУ в Запорожской области. В частности, дроны "Орлан-10", "Форпост-РУ" и "Иноходец" (экспортный вариант "Форпорста") ведут разведку, ищут скопления техники и сообщают их местоположение расчетам реактивных систем залпового огня ВС РФ, таких как "Торнадо-С" и "Смерч".

Российский дрон "Форпост-РУ" Фото: Скриншот

Аналитики жалуются, что возможности российских БПЛА ограничены погодой. При благоприятных условиях "Орланы" и "Форпосты" могут "видеть" на расстояние более 25 км с помощью оптико-электрических и тепловизионных комплексов. Однако при ухудшении погодных условий, когда видимость в оптическом и ИК-диапазонах снижается из-за атмосферных явлений, БПЛА смогут заметить противника лишь непосредственно у линии фронта. Конечно, они могут попытаться залететь в тыл украинских сил, но это чревато потерей летательных аппаратов, ведь линию обороны на Запорожском направлении прикрывает мощная сеть ПВО.

По информации СМИ, в этом регионе костяк противовоздушной обороны Украины составляют многочисленные взводы самоходных ЗРК малой дальности Stormer HVM, а также NASAMS-2. По словам россиян, такие комплексы могут быть уничтожены российскими дронами-камикадзе "Ланцет-3", но только если их удастся заметить на открытых участках.

Российский дрон-камикадзе "Ланцет-3" Фото: Скриншот

Комплексы "Сыч"

Для поиска целей на больших расстояниях россияне полагаются в первую очередь на системы радиолокационной разведки "Сыч". Это контейнерные комплексы, включающие станции с двухсторонней пассивной фазированной антенной решеткой бокового обзора "Пика-М" X-диапазона, которая должна замечать и определять танки или БМП на расстоянии 130-170 км, а более крупные типы целей, такие как группа бронетехники — до 300 км.

Информация о найденных объектах передается по защищенному радиоканалу на наземный командный пункт НКВС-27, а затем ретранслируется на батареи РСЗО "Торнадо-С". Предполагается, что комплексы "СЫЧ" адаптированы для установки на российские истребители-бомбардировщики Су-34 М, однако на данный момент ничего неизвестно об оснащении таких самолетов, применяемых на войне в Украине.

Российский самолет Cу-34 с РЛС "Сыч"

Защитники регулярно уничтожают российские дроны, залетающие на территорию Украины. За последнюю неделю силы ПВО ВСУ сбили девять дронов: "Орлан-10" и Zala.

Недавно писали, что украинские инженеры делают карманные детекторы дронов для военных. Они сообщают о приближении беспилотников, в том числе российских "Орлан-10".