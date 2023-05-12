Эксперт рассказал, сколько нужно дронов, чтобы лишить ВС РФ авиационного флота

Дальнобойные беспилотники смогут прикрыть с воздуха танки и боевые машины, которые ВСУ получили от западных партнеров, считает Юрий Касьянов.

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Украинским войскам хватит 400 дронов-камикадзе, чтобы значительно ослабить российскую авиацию перед контрнаступлением. Военнослужащий и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов поделился своими расчетами в Telegram.

Вместе с другими военными Юрий Касьянов определил, сколько в "прифронтовой зоне" находится российских аэродромов, самолетов на них, радиолокационных станций, пунктов управления, складов горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения. Получилось, что для уничтожения стратегически важных объектов противника Украине понадобится 350-400 ударных беспилотников с дальностью полета 600 км. По мнению Юрия Касьянова, успешные атаки вдвое снизят активность российской авиации.

"А у нас этих дронов нет. "Леопарды" есть. "Брэдли" есть. "Страйкеры" есть. А ударных дронов в необходимых количествах, чтобы прикрыть их с воздуха, нет. Кто виноват? Что делать?", — прокомментировал военнослужащий.

Накануне появились первые снимки украинского дрона-камикадзе "Бобер". Блогер Игорь Лаченков заявил, что такие беспилотники уже нанесли большие потери России.

10 мая неизвестные дроны атаковали полигон в Воронежской области. В результате атаки ранены 14 российских военных. Еще один БПЛА противовоздушная оборона РФ сбила неподалеку от военного аэродрома в том же регионе.