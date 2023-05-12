Експерт розповів, скільки потрібно дронів, щоб позбавити ЗС РФ авіаційного флоту

Дальнобійні безпілотники зможуть прикрити з повітря танки та бойові машини, які ЗСУ отримали від західних партнерів, вважає Юрій Касьянов.

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Українським військам вистачить 400 дронів-камікадзе, щоб значно послабити російську авіацію перед контрнаступом. Військовослужбовець та засновник проекту A.Drones Юрій Касьянов поділився своїми розрахунками у Telegram.

Разом з іншими військовими Юрій Касьянов визначив, скільки в "прифронтовій зоні" є російських аеродромів, літаків на них, радіолокаційних станцій, пунктів управління, складів паливно-мастильних матеріалів та ракетно-артилерійського озброєння. Вийшло, що для знищення стратегічно важливих об'єктів супротивника Україні знадобиться 350-400 ударних безпілотників із дальністю польоту 600 км. На думку Юрія Касьянова, успішні атаки вдвічі зменшать активність російської авіації.

"А у нас цих дронів немає. "Леопарди" є. "Бредлі" є. "Страйкери" є. А ударних дронів у необхідних кількостях, щоб прикрити їх з повітря, немає. Хто винен? Що робити?", — прокоментував військовослужбовець.

Напередодні з'явилися перші знімки українського дрону-камікадзе "Бобер". Блогер Ігор Лаченков заявив, що такі безпілотники вже завдали великих втрат Росії.

10 травня невідомі дрони атакували полігон у Воронезькій області. Внаслідок атаки поранено 14 російських військових. Ще один БПЛА протиповітряна оборона РФ збила неподалік військового аеродрому в тому ж регіоні.