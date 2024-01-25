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Диджитал Российско-украинская война

Ставят ПТРК на квадрокоптеры: россияне хвалятся тяжелыми дронами "Перун-Ф" (фото, видео)

птрк, бпла, дрон
Фото: Скриншот | Россияне прикрепили к дрону ПТРК, но эффективности такой беспилотник не показал

Аппарат может стрелять ракетами, находясь в воздухе, но вряд ли попадет хоть по какой-то цели, ведь не имеет системы наведения.

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Российские инженеры испытывают летательные аппараты, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами "Фагот". Соответсвующую видеозапись опубликовал украинский блогер Андрей Тарасенко в своем Telegram-канале в среду, 24 января.

На кадрах видно квадрокоптер под названием "Перун-Ф", оснащенный противотанковым ракетным комплексом 9К111 "Фагот". Во время испытаний он взлетал, приземлялся и вел огонь из своего оружия двумя способами с земли и в воздухе. Судя по кадрам, последний способ оказался неэффективным из-за неустойчивости платформы.

На стоп-кадрах видно, что на противотанковой ракете установлено вспомогательное оборудование, вмонтированное в интегрированный блок управления. Это может свидетельствовать о реализации дистанционного управления. Однако на кадрах не видно никаких новых приборов наведения, кроме стандартных оптических, предназначенных для ручного управления.

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Беспилотник, оснащенный противотанковым ракетным комплексом 9К111 "Фагот", взлетает, садится и ведет огонь из него
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Беспилотник, оснащенный противотанковым ракетным комплексом 9К111 "Фагот", взлетает, садится и ведет огонь из него

"На первый взгляд идея заманчивая, но толк с нее вряд ли будет. У установленного ПТРК нет приводов наведения, а непосредственно самим дроном точного попадания вряд ли удастся достичь", — прокомментировал блогер опубликованное видео.

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Как пишет "Милитарный", это не первый случай, когда россияне испытывают старый советский ПТРК. Это обычное явление, связанное с отсутствием в российских вооруженных силах современных аналогов третьего поколения и нехваткой в России своего вооружения. Одним из главных недостатков старых противотанковых систем была необходимость ручного наведения ракет в полете. Чтобы решить эту проблему, российские военные кустарным способом установили комплекты дистанционного управления. Так, ранее россияне таким образом модернизировали систему "Корнет", оснастив ее пультом дистанционного управления со встроенными элементами управления и тепловизором, изображение с которого может выводиться на удаленный монитор.

Отметим, что одновременно с видео "модернизации" российского беспилотника появились видеокадры, на которых украинцы показали работу уникального "дрона-самурая". Воины запустили коптер, к раме которого прикрепили меч. Кроме этого дрон-камикадзе оснастили полезной нагрузкой. Несмотря на свою необычную конфигурацию, беспилотный летательный аппарата, направляемы оператором, выполнил несколько маневров в небе и благополучно приземлился.

А в октябре 2022 года мы писали о том, что украинские инженеры установили мини-пулемет на дрон. По задумке беспилотник должен был бороться с иранскими дронами-камикадзе "Шахед".