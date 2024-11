Можно ставить даже в квартире: новые двусторонние панели собирают больше солнечной энергии

Панель обладает мощностью 500 Вт и является портативной, хотя и довольно тяжелой. Главным преимуществом является сбор солнечных лучей не только с сверху, но и снизу.

Американская компания Jackery выпустила на рынок новые солнечные панели SolarSaga 500X, собирающий свет одновременно с двух сторон. Об этом сообщает издание ZDNet.

SolarSaga 500X представляет собой шесть панелей SolarSaga 85, соединенных вместе, при чем каждая из них — двусторонняя. Устройство можно разложить "гармошкой" на таким образом, чтобы максимально комфортно собирать солнечную энергию не только сверху, но и снизу.

Панели разработаны для максимальной универсальности, чтобы их можно было ставить на земле, во дворе дома, на балконах и даже на лодках. Они легко устанавливаются с подключением plug-and-play к зарядной станции. При размещении на балконах, стенах, крышах и так далее панели стоит закрепить ремнями, винтами или веревками.

Однако блок довольно тяжелый — больше 10 кг, и большой даже в сложенном виде. Его можно переносить с места на место, но сделать это будет не так уж легко.

Габариты солнечной панели Jackery SolarSaga 500X Фото: Jackery

Технические характеристики солнечной панели Jackery SolarSaga 500X:

пиковая мощность — 500 Вт ±5%;

напряжение питания — 41,7 В ±5%;

в сложенном виде — 39,21 × 20,71 × 3,82 дюйма (996 × 526 × 97 мм);

в разложенном виде — 98,15 × 39,21 × 11,57 дюйма (2493 × 996 × 294 мм);

вес — 10,5 кг ± 0,5 кг);

водонепроницаемость — IP68;

гарантия — 5 лет;

Jackery SolarSaga 500X имеет класс защиты от воды и пыли IP68, может работать при температурах от -40 °C до 85 °C, совместима с солнечными генераторами Explorer 5000 Plus, 3000 Pro, 2000 Plus, 1000 Plus и 1000 V2. Производитель дает гарантию на пять лет.

В США SolarSaga 500X продают за 999 долларов. В Украине новую солнечную панель купить пока нельзя, но у Jackery здесь есть официальное представительство, поэтому можно ожидать появления товара в магазинах в ближайшем будущем.

