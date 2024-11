Можна ставити навіть у квартирі: нові двосторонні панелі збирають більше сонячної енергії

Панель має потужність 500 Вт і є портативною, хоча і досить важкою. Головною перевагою є збирання сонячних променів не тільки зверху, а й знизу.

Американська компанія Jackery випустила на ринок нові сонячні панелі SolarSaga 500X, що збирає світло одночасно з двох сторін. Про це повідомляє видання ZDNet.

SolarSaga 500X являє собою шість панелей SolarSaga 85, з'єднаних разом, при чому кожна з них — двостороння. Пристрій можна розкласти "гармошкою" таким чином, щоб максимально комфортно збирати сонячну енергію не тільки зверху, а й знизу.

Панелі розроблені для максимальної універсальності, щоб їх можна було ставити на землі, у дворі будинку, на балконах і навіть на човнах. Вони легко встановлюються з підключенням plug-and-play до зарядної станції. При розміщенні на балконах, стінах, дахах тощо панелі варто закріпити ременями, гвинтами або мотузками.

Однак блок досить важкий — понад 10 кг, і великий навіть у складеному вигляді. Його можна переносити з місця на місце, але зробити це буде не так уже й легко.

Габарити сонячної панелі Jackery SolarSaga 500X Фото: Jackery

Технічні характеристики сонячної панелі Jackery SolarSaga 500X:

пікова потужність — 500 Вт ±5%;

напруга живлення — 41,7 В ±5%;

у складеному вигляді — 39,21 × 20,71 × 3,82 дюйма (996 × 526 × 97 мм);

у розкладеному вигляді — 98,15 × 39,21 × 11,57 дюйма (2493 × 996 × 294 мм);

вага — 10,5 кг ± 0,5 кг);

водонепроникність — IP68;

гарантія — 5 років;

Jackery SolarSaga 500X має клас захисту від води і пилу IP68, може працювати за температур від -40 °C до 85 °C, сумісна із сонячними генераторами Explorer 5000 Plus, 3000 Pro, 2000 Plus, 1000 Plus і 1000 V2. Виробник дає гарантію на п'ять років.

У США SolarSaga 500X продають за 999 доларів. В Україні нову сонячну панель купити поки не можна, але у Jackery тут є офіційне представництво, тому можна очікувати на появу товару в магазинах у найближчому майбутньому.

Раніше експерти визначили найкращі портативні сонячні панелі. Їх можна розміщувати навіть на балконах квартир, щоб отримувати безкоштовну електроенергію.

Нещодавно стало відомо, що студент зі США зібрав сонячну панель своїми руками, вона досягла потужності 63 Вт. Хлопець склав покрокову інструкцію.