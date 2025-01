Xiaomi анонсировала WinPlay Engine: это возможность локальных игр Windows на Android

Сообщают, что потеря производительности GPU составляет всего 2,9%.

Xiaomi анонсировала WinPlay Engine на Pad 6S Pro, и по сути это трехслойный инструмент виртуализации, который обещает локальную игровую возможность Windows. Об этом пишет The Notebookcheck.

Xiaomi представила WinPlay Engine. Согласно анонсу, это трехслойный инструмент виртуализации, который позволяет локально играть в игры Windows на совместимых устройствах Android. Хотя компания не вдавалась в подробности, в своем текущем состоянии он выглядит как упрощенная альтернатива Winlator.

Этот инструмент виртуализации работает на ядре Xiaomi HyperCore и в настоящее время находится на стадии внутреннего бета-тестирования. Он также имеет ограниченную совместимость, поскольку единственным совместимым устройством Android является Pad 6S Pro. Этот планшет оснащен Snapdragon 8 Gen 2, который, как уже известно, очень хорошо подходит для запуска игр Windows через Winlator.

Однако вскоре он может стать доступным и для других флагманских устройств Xiaomi. Что касается производительности, Xiaomi заявляет, что потеря производительности графического процессора составляет 2,9%, что весьма незначительно. Хотя компания не продемонстрировала, насколько хорошо WinPlay Engine воспроизводит игры Windows, Digital Chat Station поделилась видеообзором.

Видео демонстрирует упрощенный процесс запуска игр Windows на Xiaomi Pad 6S Pro. Несмотря на то, что в игровых клипах не было счетчиков FPS, оно показывает, что планшет Android может плавно запускать Need for Speed: Most Wanted 2012 и Tomb Raider 2013.

В официальном объявлении Xiaomi также упомянула, что Steam можно установить на WinPlay Engine, но пока неясно, смогут ли пользователи легко устанавливать игры Windows с него. В любом случае, это отличная инициатива компании для геймеров, и будет интересно посмотреть, что принесет полная версия.

