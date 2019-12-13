Электронный кабинет застройщика начал работу в тестовом режиме
2019-12-13 12:39:53
На первом этапе автоматизирована обработка запросов, связанных с малоопасными объектами строительства
Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня сообщил, что в тестовом режиме начал работу электронный кабинет застройщика.
По его словам, теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство сейчас составляет около 100 млн грн в год. От этих расходов и призван избавить строителей новый сервис.
Через е-кабинет будут автоматизированы регистрация и получение документов, разрешений, лицензий и сертификатов по объектам строительства
Начинают с масс-маркета в сфере строительства – с объектов класса последствий СС1 (малоопасных). С ними связано 80% всех заявок, поступающих в органы государственного архитектурно-строительного контроля.
Минцифры и Минрегион рассчитывают, что в течение двух месяцев в систему включат и другие объекты.
Напомним, ранее сообщалось, что уже 2 сентября 2019 года Государственная архитектурно-строительная инспекция и Фонд "Евразия" начнут тестировать электронный кабинет заказчика строительства (застройщика).
Как ранее сообщал Фокус:
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