В Нацбанке объяснили, зачем в стране действует валютный курс 29,25 UAH/USD

Национальный регулятор считает, что опустить курс можно будет после нормализации ситуации с уровнем спроса на иностранную валюту.

Фиксированные курсы валют действуют в Украине с начала российского вторжения. С 21 мая 2022 года, после того, как НБУ своим постановлением №102 отпустил в свободное плавание наличный курс, разница между ним и безналичным курсом конвертации валюты постепенно увеличивается и уже превышает 20%. Экспортеры, в частности представители IT-сектора, в этой ситуации почувствовали себя в невыгодном положении, о чем недавно писал Фокус.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

"Множественность курсов связана с существованием валютных ограничений, необходимых для защиты курсовой стабильности и международных резервов во время войны, — объясняют в НБУ свою позицию. — В то же время, начальный психологический шок от военного вторжения России постепенно утихает и в своем поведении население, импортеры и экспортеры больше опираются на экономическую логику принятия решений. Но в таких условиях возрастают угрозы эмоциональных покупок валюты".

В НБУ объясняют, что недавний курсовой всплеск на наличном и "сером" сегментах валютного рынка был в основном спровоцирован ситуативным усложнением ситуации на фронте, на которое наложилось нагнетание информационного фона из-за слухов о возвращении к режиму плавающего курса, которое не состоялось. В Нацбанке подчеркивают, что такая реакция рынка свидетельствует в пользу важности фиксированного курса как якоря для стабилизации ожиданий при текущих условиях.

Напомним, как писал Фокус, в частных обменных пунктах Киева 19 мая курс достигал 37-38 UAH/USD. Накануне наличная гривна на "сером" рынке стремительно просела с апрельского уровня 31-33 UAH/USD до 35 UAH/USD. После этих событий НБУ с 21 мая разрешил банкам устанавливать рыночный курс для наличной валюты, о чем сообщал Фокус. За несколько дней ажиотаж успокоился и наличный курс стабилизировался в коридоре 35-36 UAH/USD. На состоянии межбанка, на который приходится львиная доля валютного рынка, ситуация не отразилась из-за введенных валютных ограничений.

"Для перехода к плавающему курсообразованию, которое не создаст лишних шоков для экономических агентов, должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки, а не календарные даты. Важной предпосылкой, в частности, выступает восстановление способности валютного рынка к самобалансированию", — отмечают в НБУ.

То есть, Нацбанк будет ожидать роста предложения валюты за счет увеличения экспортных поступлений, например, благодаря разблокированию украинских портов или восстановлению альтернативных путей экспортной логистики. С другой стороны, уменьшению спроса должно способствовать снижение покупки валюты на некритические, эластичные по цене категории импорта в случае возобновления налогообложения и дополнительного импортного сбора на такие категории товаров.

По мнению НБУ, предпосылкой для возврата к плавающему курсу должен стать рост экспорта, что возможно в случае разблокировки портов

Напомним, ранее Фокус писал, как блокировка портов Россией остановила морскую торговлю, возможности которой нереально наверстать альтернативными наземными путями. Однако, несмотря на усилия Украины и мирового сообщества, решение этого вопроса может затянуться до завершения войны.

Важно

Без экспорта и налогов. Как выживает экономика Украины после 100 дней войны

"После уравновешивания конъюнктуры и возврата способности валютного рынка к самобалансированию Нацбанк сможет постепенно вернуться к плавающему курсообразованию. А после перехода к плаванию курса — также начнет постепенно снимать валютные ограничения. Это будет способствовать выведению из тени операций с валютой, увеличению обращения на легальном сегменте рынка, усилению стабильности на нем и ликвидации множественности обменных курсов", — заключают в НБУ.

Впрочем, опрошенные Фокусом эксперты не исключают, что курс могут отпустить уже через 2-3 месяца.

Как сообщал Фокус, из-за множественности курсов в Украине распространились схемы выплаты вознаграждения в валюте через зарубежные финансовые сервисы или наличными в конверте. Также Фокус писал, что Нацбанк не готов делать преференциальные курсы для отдельных отраслей.