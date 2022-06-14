У Нацбанку пояснили, навіщо в країні діє валютний курс 29,25 UAH/USD

Національний регулятор вважає, що опустити курс можна буде після нормалізації ситуації із рівнем попиту на іноземну валюту.

Фіксовані курси валют діють в Україні від початку російського вторгнення. З 21 травня 2022 року, після того, як НБУ своєю постановою №102 відпустив у вільне плавання готівковий курс, різниця між ним та безготівковим курсом конвертації валюти поступово збільшується і вже перевищує 20%. Експортери, зокрема представники IT-сектору, в цій ситуації відчули себе в невигідній ситуації, про що нещодавно писав Фокус.

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"Множинність курсів пов'язана з існуванням валютних обмежень, необхідних для захисту курсової стабільності та міжнародних резервів під час війни, — пояснюють у НБУ свою позицію. — Водночас початковий психологічний шок від воєнного вторгнення Росії поступово вщухає й у своїй поведінці населення, імпортери й експортери більше спираються на економічну логіку прийняття рішень. Але за таких умов зростають загрози емоційних покупок валюти".

У НБУ пояснюють, що нещодавній курсовий сплеск на готівковому та "сірому" сегментах валютного ринку спровокований ситуативним ускладненням ситуації на фронті, на яке наклалося нагнітання інформаційного фону через чутки про повернення до режиму плаваючого курсу, яке не відбулося. У Нацбанку наголошують, що така реакція ринку свідчить на користь важливості фіксованого курсу як якоря для стабілізації очікувань за поточних умов.

Нагадаємо, як писав Фокус, у приватних обмінних пунктах Києва 19 травня курс досягав 37-38 UAH/USD. Напередодні готівкова гривня на "сірому" ринку швидко просіла з квітневого рівня 31-33 UAH/USD до 35 UAH/USD. Після цих подій НБУ з 21 травня дозволив банкам встановлювати ринковий курс для готівкової валюти, про що повідомляв Фокус. За кілька днів ажіотаж заспокоївся та готівковий курс стабілізувався у коридорі 35-36 UAH/USD. На стані міжбанку, на який припадає левова частка валютного ринку, ситуація не позначилася через запроваджені валютні обмеження.

"Для переходу до плаваючого курсоутворення, яке не створить зайвих шоків для економічних агентів, мають скластися відповідні макроекономічні передумови, а не календарні дати. Важливою передумовою, зокрема, є відновлення здатності валютного ринку до самобалансування", — зазначають у НБУ.

Тобто, Нацбанк очікуватиме зростання пропозиції валюти внаслідок збільшення експортних надходжень, наприклад, завдяки розблокуванню українських портів або відновленню альтернативних шляхів експортної логістики. З іншого боку, зменшенню попиту має сприяти зниження купівлі валюти на некритичні, еластичні за ціною категорії імпорту в разі поновлення оподаткування та додаткового імпортного збору на такі категорії товарів.

На думку НБУ, передумовою для повернення до плаваючого курсу має стати зростання експорту, що можливо у разі розблокування портів

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як блокування портів Росією зупинило морську торгівлю, можливості якої неможливо надолужити альтернативними наземними шляхами. Однак, попри зусилля України та світової спільноти, розв'язання цього питання може затягнутися до завершення війни.

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"Після врівноваження кон'юнктури та повернення здатності валютного ринку до самобалансування Нацбанк зможе поступово повернутися до плаваючого курсоутворення. А після переходу до плавання курсу — також почне поступово знімати валютні обмеження. Це сприятиме виведенню з тіні операцій з валютою, збільшення обігу на легальному сегменті ринку, посиленню стабільності на ньому та ліквідації множинності обмінних курсів", — укладають у НБУ.

Втім, опитані Фокусом експерти не відкидають, що курс можуть відпустити вже через 2-3 місяці.

Як повідомляв Фокус, через множинність курсів в Україні поширилися схеми виплати винагороди у валюті через закордонні фінансові сервіси або готівкою в конверті. Також Фокус писав, що Нацбанк не готовий робити преференційні курси для деяких галузей.