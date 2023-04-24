С вещами на выход. Готовится ли принудительное выселение из хрущевок владельцев квартир
Пока законопроект 6458 "Об осуществлении комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда" ожидает голосования во втором чтении Фокус выясняет, как в этом документе урегулирован вопрос выселения собственников жилья и предоставления им компенсации.
В Украине на законодательном уровне решили урегулировать вопрос реконструкции устаревшего жилого фонда, в том числе — снос хрущевок, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Украина без хрущевок. Будут ли принудительно из них выселять и какую предоставят компенсацию". Новый взгляд на решение проблемы изложен в законопроекте №6458 "Об осуществлении комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда", который стоит в повестке дня текущей сессии Верховной Рады.
"В документе проведение реконструкции кварталов предусматривает получение согласия 75% всех собственников жилья и нежилых помещений. Это облегчит принятие решения о реконструкции. Однако, человеческие судьбы не стоит измерять в процентах. Это лишь теория и неизвестно, наберутся ли эти 75% особенно сейчас", – комментирует предложенный механизм Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.
Анатолий Перепельченко, адвокат, СЕО юридической компании "Приходько и партнеры" добавляет, что не позднее чем за два месяца до начала комплексной реконструкции квартала собственников жилья должны сообщить об отселении в стартовый многоквартирный дом или в маневренный жилищный фонд. Отселение удостоверяется договором предоставления жилого помещения для временного проживания на время проведения строительных работ.
По завершении комплексной реконструкции кварталов люди обязаны получить равноценное по площади жилье в новом жилом фонде либо денежную компенсацию по рыночным ценам. То есть вместо морально устаревшей хрущебы есть шанс получить современное, комфортное и энергоэффективное жилье в квартале с развитой инфраструктурой. Тем не менее, перспективы нескольких переездов некоторым могут не понравиться, особенно пожилым людям, которые стремятся спокойно доживать свой век в родном доме и опасаются каких-либо перемен.
То есть рассмотрение вопроса о реконструкции прекратится автоматически, если 25% владельцев не будут согласны и не подпишут соответствующий договор о предоставлении жилья в маневровом фонде. Но даже наличие критической массы более 75% согласных владельцев еще не открывает перед застройщиком зеленую улицу.
Как предупреждает Анна Мурашенко, соучредитель фонда YOUkraine и Строительной бизнес-ассоциации, на практике даже один собственник, не готовый выселяться, способен заблокировать реконструкцию дома. "Поскольку договор — договоренность сторон, то в случае несогласия на его выполнение не будет и процесса отселения, даже если за реконструкцию проголосовало большинство владельцев", — уточняет собеседница Фокуса. В таком случае дела с несогласными собственниками могут разрешаться через суд.
Если многоквартирный дом в установленном законодательством порядке признать непригодным для проживания, можно провести выселение в принудительном порядке даже без согласия всех жильцов. Но для этого необходимо соответствующее решение суда.
По мнению Анатолия Перепельченко, такой механизм нивелирует случаи блокирования процесса отселения, однако создает риски затягивания процесса сноса и реконструкции, если владельцы или арендаторы начнут оспаривать решения судов о принудительном выселении.
Более того, Дмитрий Навроцкий, адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Сенсум" предупреждает, что с учетом загруженности судов, порядка ведения судебных процессов и участия собственников-физлиц, рассмотрение таких споров будет надолго затягиваться от чего будут страдать как инвесторы, так и другие. жители дома.
"В законопроекте есть пункт о принудительном отчуждении в судебном порядке земельного участка по мотивам общественной потребности, — добавляет Александр Насековский, соучредитель и управляющий партнер группы компаний DIM. — Но вопрос состоит в том, как эту общественную потребность доказать, чтобы шлейф проблем и несогласия общественности не ударил репутационно ни по участку, ни по девелоперу, потому что можно получить мощное сопротивление, что повлияет на объемы продаж и дальнейший успех проекта".
То есть процедура, предложенная в законопроекте, не безупречна для всех участников процесса. Поэтому, по мнению Владимира Семенцова, сначала стоит реализовать пилотный проект, чтобы увидеть все не учтенные в законопроекте недостатки и главное — оценить возможности решения вопроса с жильцами устаревших домов.
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