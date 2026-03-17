Украина приняла предложение Европейского Союза по технической помощи и финансированию нефтепровода "Дружба". Это должно возобновить поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Украина согласилась на помощь ЕС, чтобы отремонтировать трубопровод "Дружба". А европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно. Об этом в совместном заявлении сообщили президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По их словам, после того, как 27 января российские удары по нефтепроводу "Дружба" привели к прекращению поставок сырой нефти в Венгрию и Словакию, ЕС провел переговоры с Украиной и государствами-членами по восстановлению потоков нефти.

"ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы одобрительно отнеслись к этому предложению и приняли его", — говорится в заявлении.

Визит в Украину делегации Венгрии: Орбан по телефону дал инструкции по "Дружбе"

Кошта и фон дер Ляйен добавили, что европейские эксперты готовы взяться за работу немедленно. Они также подчеркнули, что приоритетом для ЕС остается энергетическая безопасность всех граждан Европы, и в дальнейшем будут отрабатывать альтернативные маршруты транзита нероссийской сырой нефти в страны Центральной и Восточной Европы.

"Дружба": хронология событий вокруг нефтепровода

Накануне, 16 марта, в Венгрии вновь заявили, что страна не поддержит предоставление Украине кредита ЕС на 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против РФ, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба".

В Будапеште также обвинили Киев в попытке устроить "полную энергетическую блокаду" и в якобы атаках на газопровод "Турецкий поток".

Венгрия ставит Украину на паузу: 90 млрд ЕС под вопросом — что это значит для украинцев

Фокус писал о том, что Венгрия в очередной раз обвинила Украину в попытке создать "полную энергетическую блокаду". Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети 12 марта.

А 12 марта Венгрия вернула два инкассаторских авто "Ощадбанка", которые захватила за неделю до того возле Будапешта.

Отметим, что нефтепровод "Дружба" стал геополитическим инструментом, ведь обеспечивает значительную часть поставок нефти РФ в Европу и является рычагом давления России.

Так, в феврале 2026 года Словакия остановила аварийные поставки электроэнергии в Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину прекращаются из-за проблем с поставками нефти по трубопроводу "Дружба". По его словам, помощь украинской энергосистеме больше не будет предоставляться до восстановления транзита нефти.

Напомним, что в конце января 2026-го стало известно об атаке на инфраструктурный объект в Золочевском районе Львовской области. Официально власти не комментировали, что было поражено российскими дронами. Однако профильное издание Enkorr выяснило, что под атакой оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Эта атака стала первым ударом по участку нефтепровода на территории Украины.