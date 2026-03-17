Україна прийняла пропозицію Європейського Союзу щодо технічної допомоги та фінансування нафтопроводу “Дружба”. Це має відновити постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Україна погодилася на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід "Дружбаʼ. А європейські експерти готові приступити до роботи негайно. Про це у спільній заяві повідомили президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За їхніми словами, після того, як 27 січня російські удари по нафтопроводу "Дружба" призвели до припинення постачання сирої нафти до Угорщини та Словаччини, ЄС провів переговори з Україною та державами-членами щодо відновлення потоків нафти.

"ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її", – йдеться у заяві.

Кошта та фон дер Ляєн додали, що європейські експерти готові узятися за роботу негайно. Вони також підкреслили, що пріоритетом для ЄС залишається енергетична безпека всіх громадян Європи, і надалі відпрацьовуватимуть альтернативні маршрути транзиту неросійської сирої нафти до країн Центральної та Східної Європи.

Напередодні, 16 березня, в Угорщині знову заявили, що країна не підтримає надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ, доки не буде відновлено нафтопровід "Дружба", пише "Європейська правда".

У Будапешті також звинуватили Київ у спробі влаштувати "повну енергетичну блокаду" та у нібито атаках на газопровід "Турецький потік"