Дело Аль-Файедов: отца и дядю любовника принцессы Дианы обвиняют в секс-преступлениях

Покойных Мохаммеда Аль-Файеда и его брата Салаха обвиняют в торговле людьми и изнасилованиях. Доди Аль-Файед погиб с принцессой Дианой в ДТП в 1997 году в Париже.

Имя Аль-Файед стало известно всему миру, когда Доди, сын бизнесмена Мохаммеда Аль-Файеда, начал встречаться с принцессой Дианой, бывшей женой наследника британского престола. В 1997 году Диана и Доди погибли в аварии в Париже, преследуемые папарацци. Теперь оказалось, что Мохаммед и его брат Салах были сексуальными преступниками. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер сериала "Корона"

Мохаммед Аль-Файед, египетский миллиардер был владельцем футбольного клуба "Фулхэм" (до июля 2013 года), парижского отеля Ritz и лондонского универмага Harrods (до 2010 года).

Интерес к его персоне возрос после нашумевшего сериала "Корона", который рассказывал о королевской семье Великобритании и об отношениях принцессы Дианы и его сына Доди. До сих пор неясно, были ли они любовниками, или просто друзьями. Но они сидели рядом на заднем сидении автомобиля, когда тот врезался в опору туннеля Альма в Париже.

Мохаммед Аль-Файед скончался 30 августа 2023 года в Лондоне на 95-м году жизни, его младший брат Салах – в 2010 году. Третий брат – Али, живет в США. Полиция его допросила, так как считается, что он знал о том, что делали его братья.

"Теперь, словно извращенная версия русской матрешки, секреты и ложь семьи Файедов раскрываются слой за слоем", — отмечают журналисты.

Мохаммед и Салах Аль-Файед обвиняются в изнасилованиях

Как и его брат, Салах обвиняется в сексуальном насилии и торговле людьми. Три женщины заявили, что подверглись насилию с его стороны. Одна из них считает, что он изнасиловал ее после того, как подложил наркотик ей в напиток. Хелен было 23 года, и она работала на работе своей мечты в магазине Harrods в Найтсбридже, когда ее изнасиловал сначала Мохаммед, а затем Салах.

Позже еще две женщины, работавшие в Harrods, заявили, что их заманили обманными предложениями работы в Монако и на юге Франции, где Салах совершил над ними сексуальное насилие. Одна из них описала, как проснулась в ужасе и обнаружила Салаха в своей постели. Он также посоветовал ей покурить кальян, в котором, как она обнаружила, содержался крэк-кокаин.

Мохаммед Аль-Файед и принцесса Диана Фото: Getty

Она сказала, что, по ее мнению, его целью было сделать ее зависимой, чтобы было легче издеваться над ней. Третья женщина, которая утверждает, что ей было 19 лет, когда Мохаммед совершил в отношении нее сексуальное насилие, рассказала, как ее заставили разделить джакузи с Салахом в квартире в Монако, где он напал на нее и заставил ее курить крэк из самодельного бонга.

Они также говорят, что Мохаммед "передал" их брату, после того, как воспользовался ими. Полиция полагает, что за четыре десятилетия он мог изнасиловать и подвергнуть насилию не менее 111 женщин и девочек, а его самой молодой жертве, как сообщается, было всего 13 лет.

Что подтолкнуло двух братьев к преступлениям, теперь уже никогда не станет известно. Адвокаты жертв считают, что полный масштаб преступления Мохаммеда может быть сопоставим с преступлениями Джимми Сэвила, Харви Вайнштейна и Джеффри Эпштейна.

Никакого уголовного преследования не было возбуждено против Мохаммеда, чей сын Доди погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой в Париже 27 лет назад.

Мохаммед Аль-Файед лгал о своей семье

Когда-то трое братьев Файедов считались незаменимыми для британской розничной торговли. Их отношения можно было охарактеризовать так: "Мохаммед зарабатывает деньги, Али их считает, Салах их тратит".

Они были совместными покупателями Harrods, когда выиграли ожесточенную борьбу за поглощение в 1980-х годах.

Мемориал Дианы и Доди в Harrods Фото: Getty Images

Однако расследование, проведенное впоследствии государственными инспекторами, показало, что братья "нечестно исказили сведения о своем происхождении, богатстве, деловых интересах и ресурсах".

Утверждения о том, что они являются богатыми потомками знатной семьи египетских судовладельцев, торговцев хлопком и промышленников, оказались ложью.

А когда бывший одноклассник Мохаммеда рассказал британской телевизионной группе об их истинном происхождении как сыновей нищего школьного учителя, его избили. Три очевидца опознали Салаха как нападавшего.

Однако этот разгромный отчет Министерства торговли и промышленности едва ли поколебал популярность четы Файедов за пределами делового мира.

Оба брата безжалостно эксплуатировали предположение, что они храбро сражаются с холодным и снобистским истеблишментом, — даже когда они совершали свои отвратительные нападения на женщин, которые были запуганы, подкуплены и обычно слишком напуганы, чтобы жаловаться.

Расследование преступлений братьев Аль-Файед

Как два старших брата, Салах и Мохаммед были особенно близки. Когда Мохаммед Аль-Файед — он сам добавил приставку — переехал за границу, именно Салаху он доверил благополучие своего старшего сына Доди.

Салах получил прозвище "летучая мышь" от сотрудников службы безопасности в квартире на Парк-Лейн, где жили трое братьев, потому что, "он выходит только ночью".

Благодаря потоку денег, хлынувшему из Harrods, Салах делил свое время между Лондоном и Швейцарией, где он поселил свою жену Адриану Фунаро, наследницу итальянской судоходной компании, и сына Муди.

Они также владели домом в Александрии. В Египте он проводил дни, загорая и посещая проституток. Но хотя его поведение за границей можно было проигнорировать, Мохаммед опасался, что чрезмерное употребление наркотиков его братом может навредить его репутации.

Поступали жалобы на то, что Салах предлагал услуги девушкам в баре магазина Harvey Nichols, расположенного недалеко от Harrods, а телохранители сообщали о потоке девушек, которые прибывали на Парк-лейн.

Салах даже купил двух миниатюрных пони, которых держал привязанными на балконе седьмого этажа своей квартиры, каждый день выгуливал их в Гайд-парке и катал на лифте вверх и вниз.

Салах Аль-Файед был наркоманом

Однако в 1993 году братские узы подверглись испытанию еще одной глупостью, когда Салах попал под подозрение шотландской полиции в хранении наркотиков.

Салах и его секретарь находились в Балнагоуне, замке семьи Файедов в Истер-Россе, когда они случайно оставили сумку в заднем сиденье такси, которое везло их из аэропорта Абердина.

Водитель обнаружил в сумке крупную сумму наличных в фунтах стерлингов, долларах и швейцарских франках, паспорт, таблетки, белый порошок, похожий на крэк-кокаин, и "часто использованную самодельную трубку".

Он отнес эти доказательства в полицию Элгина, что вызвало шквал телефонных звонков с участием Мохаммеда, а затем сэра Дэвида Макни, бывшего комиссара столичной полиции.

В заявлении, сделанном некоторое время спустя, Боб Лофтус, бывший сотрудник службы безопасности Harrods и бывший офицер военной полиции, заявил, что секретаря Рэйчел Кроу заставили взять на себя вину за хранение наркотических средств, чтобы защитить Салаха.

На допросе в полиции она дала ясное представление, что не знает, как пользоваться трубкой. Никаких дальнейших действий предпринято не было.

Сэр Дэвид, возглавлявший столичную полицию с 1977 по 1982 год, оказался вовлеченным в дело по указанию начальника службы безопасности Мохаммеда Джона Макнамары, который также был бывшим офицером Скотленд-Ярда.

"У меня нет сомнений, что это были наркотики Салаха и что Мохаммед Файед знал об этом и организовал сокрытие, которое включало в себя убеждение секретаря взять на себя ответственность, выплату ей значительной суммы за это и использование связей сэра Дэвида Макни, чтобы убедить шотландского прокурора прекратить дело", — отмечает Лофтус.

Когда обвинения Лофтуса были предъявлены сэру Дэвиду, скончавшемуся в 2019 году, он отрицал какую-либо причастность к этому делу, настаивая на том, что Макнамара просто спросил его "о шотландском законодательстве и о том, кто будет принимать решения по этому вопросу".

Один человек, близкий к Мохаммеду, сказал: "У меня всегда было впечатление, что Мохаммед терпел Салаха только потому, что он был членом семьи". Раздраженный этим инцидентом и обеспокоенный угрозой репутационного ущерба, Мохаммед выкупил долю своего брата в Harrods.

Сообщение о смерти Мохаммеда Аль-Файеда

Чем закончится расследование против семьи Аль-Файед – неизвестно. Полиция еще собирает показания.

Напомним, бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл в расследовании ВВС "Аль-Файед: хищник в Harrods", сообщил, что покойный миллиардер делал Диане непристойное предложение. Он хотел переспать с ней раньше своего сына Доди.