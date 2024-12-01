Справа Аль-Файєдів: батька і дядька коханця принцеси Діани звинувачують у секс-злочинах

Покійних Мохаммеда Аль-Файєда і його брата Салаха звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуваннях. Доді Аль-Файєд загинув із принцесою Діаною в ДТП 1997 року в Парижі.

Ім'я Аль-Файєд стало відоме всьому світу, коли Доді, син бізнесмена Мохаммеда Аль-Файєда, почав зустрічатися з принцесою Діаною, колишньою дружиною спадкоємця британського престолу. У 1997 році Діана і Доді загинули в аварії в Парижі, переслідувані папараці. Тепер виявилося, що Мохаммед і його брат Салах були сексуальними злочинцями. Про це пише Daily Mail.

Трейлер серіалу "Корона"

Мохаммед Аль-Файєд, єгипетський мільярдер, був власником футбольного клубу "Фулхем" (до липня 2013 року), паризького готелю Ritz і лондонського універмагу Harrods (до 2010 року).

Інтерес до його персони зріс після гучного серіалу "Корона", який розповідав про королівську сім'ю Великої Британії та про стосунки принцеси Діани і його сина Доді. Досі неясно, чи були вони коханцями, чи просто друзями. Але вони сиділи поруч на задньому сидінні автомобіля, коли той врізався в опору тунелю Альма в Парижі.

Мохаммед Аль-Файєд помер 30 серпня 2023 року в Лондоні на 95-му році життя, його молодший брат Салах — 2010 року. Третій брат — Алі, живе у США. Поліція його допитала, оскільки вважається, що він знав про те, що робили його брати.

"Тепер, немов збочена версія російської матрьошки, секрети і брехня сім'ї Файєдів розкриваються шар за шаром", — зазначають журналісти.

Мохаммеда і Салаха Аль-Файєда звинувачують у зґвалтуваннях

Як і його брата, Салаха звинувачують у сексуальному насильстві та торгівлі людьми. Три жінки заявили, що зазнали насильства з його боку. Одна з них вважає, що він зґвалтував її після того, як підклав наркотик їй у напій. Хелен було 23 роки, і вона працювала на роботі своєї мрії в магазині Harrods у Найтсбріджі, коли її зґвалтував спочатку Мохаммед, а потім Салах.

Пізніше ще дві жінки, які працювали в Harrods, заявили, що їх заманили облудними пропозиціями роботи в Монако і на півдні Франції, де Салах вчинив над ними сексуальне насильство. Одна з них описала, як прокинулася в жаху і виявила Салаха у своєму ліжку. Він також порадив їй покурити кальян, у якому, як вона виявила, містився крек-кокаїн.

Мохаммед Аль-Файєд і принцеса Діана Фото: Getty

Вона сказала, що, на її думку, його метою було зробити її залежною, щоб було легше знущатися над нею. Третя жінка, яка стверджує, що їй було 19 років, коли Мохаммед вчинив щодо неї сексуальне насильство, розповіла, як її змусили розділити джакузі з Салахом у квартирі в Монако, де він напав на неї та примусив її курити крек із саморобного бонга.

Вони також кажуть, що Мохаммед "передав" їх братові, після того, як скористався ними. Поліція вважає, що за чотири десятиліття він міг зґвалтувати і піддати насильству щонайменше 111 жінок і дівчаток, а його наймолодшій жертві, як повідомляється, було всього 13 років.

Що підштовхнуло двох братів до злочинів, тепер уже ніколи не стане відомо. Адвокати жертв вважають, що повний масштаб злочину Мохаммеда можна порівняти зі злочинами Джиммі Севіла, Гарві Вайнштейна і Джеффрі Епштейна.

Жодного кримінального переслідування не було порушено проти Мохаммеда, чий син Доді загинув в автокатастрофі разом із принцесою Діаною в Парижі 27 років тому.

Мохаммед Аль-Файєд брехав про свою сім'ю

Колись троє братів Файєдів вважалися незамінними для британської роздрібної торгівлі. Їхні стосунки можна було охарактеризувати так: "Мохаммед заробляє гроші, Алі їх рахує, Салах їх витрачає".

Вони були спільними покупцями Harrods, коли виграли запеклу боротьбу за поглинання в 1980-х роках.

Меморіал Діани і Доді в Harrods Фото: Getty Images

Однак розслідування, проведене згодом державними інспекторами, засвідчило, що брати "нечесно спотворили відомості про своє походження, багатство, ділові інтереси та ресурси".

Твердження про те, що вони є багатими нащадками шляхетної сім'ї єгипетських судновласників, торговців бавовною і промисловців, виявилися брехнею.

А коли колишній однокласник Мохаммеда розповів британській телевізійній групі про їхнє справжнє походження як синів злиденного шкільного вчителя, його побили. Три очевидці впізнали Салаха як нападника.

Однак цей розгромний звіт Міністерства торгівлі та промисловості навряд чи похитнув популярність подружжя Файєдів за межами ділового світу.

Обидва брати безжально експлуатували припущення, що вони хоробро б'ються з холодним і снобістським істеблішментом, — навіть коли вони здійснювали свої огидні напади на жінок, яких залякували, підкупили і які, як правило, занадто налякані, щоб скаржитися.

Розслідування злочинів братів Аль-Файєд

Як два старші брати, Салах і Мохаммед були особливо близькі. Коли Мохаммед Аль-Файєд — він сам додав приставку — переїхав за кордон, саме Салаху він довірив благополуччя свого старшого сина Доді.

Салах отримав прізвисько "кажан" від співробітників служби безпеки у квартирі на Парк-Лейн, де жили троє братів, тому що, "він виходить тільки вночі".

Завдяки потоку грошей, що хлинув з Harrods, Салах ділив свій час між Лондоном і Швейцарією, де він поселив свою дружину Адріану Фунаро, спадкоємицю італійської судноплавної компанії, і сина Муді.

Вони також володіли будинком в Олександрії. У Єгипті він проводив дні, засмагаючи і відвідуючи повій. Але хоча його поведінку за кордоном можна було проігнорувати, Мохаммед побоювався, що надмірне вживання наркотиків його братом може зашкодити його репутації.

Надходили скарги на те, що Салах пропонував послуги дівчатам у барі магазину Harvey Nichols, розташованого недалеко від Harrods, а охоронці повідомляли про потік дівчат, які прибували на Парк-лейн.

Салах навіть купив двох мініатюрних поні, яких тримав прив'язаними на балконі сьомого поверху своєї квартири, щодня вигулював їх у Гайд-парку і катав ліфтом угору та вниз.

Салах Аль-Файєд був наркоманом

Однак 1993 року братні узи зазнали випробування ще однією дурістю, коли Салах потрапив під підозру шотландської поліції у зберіганні наркотиків.

Салах і його секретар перебували в Балнагоуні, замку сім'ї Файєдів в Істер-Россі, коли вони випадково залишили сумку на задньому сидінні таксі, що везло їх з аеропорту Абердіна.

Водій виявив у сумці велику суму готівки у фунтах стерлінгів, доларах і швейцарських франках, паспорт, таблетки, білий порошок, схожий на крек-кокаїн, і "часто використовувану саморобну трубку".

Він відніс ці докази в поліцію Елгіна, що викликало шквал телефонних дзвінків за участю Мохаммеда, а потім сера Девіда Макні, колишнього комісара столичної поліції.

У заяві, зробленій через деякий час, Боб Лофтус, колишній співробітник служби безпеки Harrods і колишній офіцер військової поліції, заявив, що секретаря Рейчел Кроу змусили взяти на себе провину за зберігання наркотичних засобів, щоб захистити Салаха.

На допиті в поліції вона дала чітке уявлення, що не знає, як користуватися трубкою. Жодних подальших дій зроблено не було.

Сер Девід, який очолював столичну поліцію з 1977 до 1982 року, виявився залученим у справу за вказівкою начальника служби безпеки Мохаммеда Джона Макнамари, який також був колишнім офіцером Скотленд-Ярду.

"У мене немає сумнівів, що це були наркотики Салаха і що Мохаммед Файєд знав про це та організував приховування, яке включало в себе переконання секретарки взяти на себе відповідальність, виплату їй значної суми за це і використання зв'язків сера Девіда Макні, щоб переконати шотландського прокурора припинити справу", — зазначає Лофтус.

Коли звинувачення Лофтуса висунули серу Девіду, який помер 2019 року, він заперечував будь-яку причетність до цієї справи, наполягаючи на тому, що Макнамара просто запитав його "про шотландське законодавство і про те, хто ухвалюватиме рішення з цього питання".

Одна людина, близька до Мохаммеда, сказала: "У мене завжди було враження, що Мохаммед терпів Салаха тільки тому, що він був членом сім'ї". Роздратований цим інцидентом і стурбований загрозою репутаційної шкоди, Мохаммед викупив частку свого брата в Harrods.

Повідомлення про смерть Мохаммеда Аль-Файєда

Чим закінчиться розслідування проти сім'ї Аль-Файєд — невідомо. Поліція ще збирає свідчення.

Нагадаємо, колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл у розслідуванні ВВС "Аль-Файєд: хижак у Harrods", повідомив, що покійний мільярдер робив Діані непристойну пропозицію. Він хотів переспати з нею раніше за свого сина Доді.