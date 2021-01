Первая леди, которая показала все. 5 интересных фактов о Мелании Трамп

Жена Дональда Трампа заметно выделяется среди других жен президентов США.

Несмотря на то, что президентский срок Дональда Трампа со скандалом подходит к концу, и его дальнейшие перспективы выглядят не самыми радужными, публика продолжает сохранять интерес к его жене Мелании.

Когда Трамп стал главой государства, все таблоиды опубликовали фотографии едва не плачущей новоиспеченной первой леди на церемонии инаугурации. СМИ писали о том, что она совершенно не хотела становиться публичной личностью, предпочитая сохранять приватность. В соцсетях даже запустили флешмоб #FreeMelania, призывая спасти женщину.

Тем не менее, в последующие годы она достойно справлялась со своими обязанностями и даже сумела завоевать симпатии американцев, несмотря на выходки высокопоставленного супруга. Это тем более похвально, учитывая, что она была самой непопулярной женой кандидата в президенты за последние несколько выборов по результатам опроса, проведенного Тhe Washington Post в августе 2016 года.

Давайте же вспомним самые интересные факты из биографии без пяти минут экс-первой леди США.

Полиглот

Мелания Трамп (урожденная Кнаусс) знает пять языков: в дополнение к своему родному словенскому, она также говорит на английском, французском, сербском и немецком. Правда, эксперты не раз ставили под сомнение этот момент. Так, американский лингвист Джон Аравосис проанализировал записи с публичными выступлениями первой леди и выяснил, что чаще всего она говорит на английском и словенском, а вот при общении с президентом Франции Эммануэлем Макроном она пользовалась услугами переводчика.

Успешная модель, которая удивила всех

Учебу в Люблянском университете на факультете архитектуры и дизайна Мелания оставила уже после первого курса, решив с головой окунуться в модельный бизнес. Она переехала в Париж, а затем в Милан, где буквально сразу же стала участвовать в показах. Со временем девушка появилась на обложках Vogue, Harperʼs Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Кроме того, модель не отказывалась и от откровенных съемок. Чего только стоят обложки GQ и Sports Illustrated Swimsuit 2000 года.

Кроме того, Мелания стала единственной первой леди Америки, которую избиратели ее мужа видели абсолютно без одежды. За три года до встречи с Дональдом Трампом, в 1996 году, Мелания снялась "ню" для французского мужского глянцевого издания Max. Девушке тогда было 25 лет. В откровенной фотосессии она предстала лежащей совершенно обнаженной на кровати со скандинавской моделью Эммой Эрикссон. Снимки сделал французский фотограф Але де Бассевиль, который назвал фотографии "красивыми и не порнографичными".

Девушка с характером

С будущим мужем Мелания познакомилась в манхэттенском клубе Kit Kat на вечеринке Паоло Замполли, основателя модельного агентства ID Models Management в 28 лет. Встреча произошла в сентябре 1998 года. На тот момент Трампу было 52 года, и на вечеринку он пришел с Селиной Мидельфарт – дочерью бизнесмена Финна Эрик Мидельфарта, главы крупного норвежского косметического концерна. Увидев Меланию, Дональд отвлекся от подруги и переключился на модель.

Позже Кнаусс призналась, что понятия не имела, кто такой Трамп и какую жизнь он ведет. На просьбу дать ему свой номер телефона девушка ответила встречным предложением: попросила миллиардера написать ей свой номер. Так она поступила, чтобы не стать одной из тех девушек, которым он звонит сам.

"Я хотела проверить его намерения, какой телефон он мне даст, — личный или рабочий. Номер телефона может многое рассказать вам о намерениях мужчины. Так вот Дональд написал мне все свои номера. Но я позвонила ему спустя неделю. Мы сразу почувствовали родство душ, между нами возникла химия, но я не благоговела перед ним. И, думаю, он это сразу заметил", – рассказывала она в интервью.

Роскошная свадьба и платье весом 20 кг

В 2004 году Трамп и Кнаусс обручились. Девушка получила в подарок от возлюбленного кольцо с бриллиантом в 12 карат за полтора миллиона долларов. На свадьбе пары в 2005 году, которая прошла в церкви Bethesda-by-the-Sea, а ужин был организован в резиденции Mar-a-Lago во Флориде, присутствовали 350 гостей, среди которых оказались Билл и Хиллари Клинтон, Арнольд Шварценеггер, Ашер, Хайди Клум и Анна Винтур. На Мелании было платье от Dior за 100 тысяч долларов, украшенное полутора тысячами кристаллов. На его создание у мастеров ушло 550 часов. Свадебный наряд весом 20 кг венчал шлейф длиной 4,8 метра.

Самая высокая первая леди

Мелания Трамп является одной из трех самых высоких первых леди США за всю историю: ее рост 180,3 см. Компанию ей составили Элеонора Рузвельт (180 см) и Мишель Обама (180 см). Рост среднестатистической американки – всего 162,5 см.

После ухода из Белого дома Мелания намерена издать мемуары о буднях первой леди. Она уже заручилась поддержкой мужа и рассчитывает, что книга будет иметь успех.

Напомним, Мелания Трамп прокомментировала события, произошедшие 6 января, когда сотни сторонников президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия. Она заявила, что всем сердцем скорбит по погибшим в ходе трагических событий.