Муза Лагерфельда. 5 самых ярких образов Стеллы Теннант

Последний раз на подиум 49-летняя модель вышла в январе прошлого года.

Британская супермодель Стелла Теннант 22 декабря прошлого года была найдена мертвой в своем доме в шотландскогом городе Дансе, передает Thе Daily Telegraph.

Через две недели ее родственники сообщили о том, что она покончила жизнь самоубийством. Знаменитость ушла из жизни через пять дней после своего 50-летнего юбилея. У нее осталось четверо взрослых детей.

Стелла была представительницей высшего сословия. Она приходилась внучкой 11-му герцогу Девонширскому Эндрю Кавендишу и герцогине Деборе Митфорд.

Модельная карьера этой женщины продолжалась около 30 лет. Впервые о ней заговорили после того, как в 1993 году ее открыл для мира моды известный фотограф Стивен Майзель.

Высокая девушка с несколько нетипичной внешностью покорила подиумы и снималась для журналов Vogue, Harperʼs Bazaar и Numero у таких фотографов как Тим Уокер, Брюс Уэбер и Стивен Майзел, участвовала в показах Burberry, Hermès, Chanel. В портфолио модели были работы для Calvin Klein, Jean Paul Gautier и Burberry. Она стала музой Александра Маккуина и Карла Лагерфельда.

Последний раз Теннант появилась на подиуме в январе 2020 года на показе Valentino на Неделе высокой моды в Париже.

Среди других моделей Стеллу выделяло отсутствие улыбки и андрогинная внешность, а также готовность примерять на себя самые смелые образы, которые иногда откровенно эпатировали публику, а не только чопорных родственников. Давайте вспомним самые яркие из них.

Микро-бикини

Фото худощавой девушки в микро-бикини от Chanel облетело все мировые СМИ. Купальник, лиф которого едва прикрывал соски, и микротрусики позже взяли на вооружение инстаграм-звезды, однако первой на показе в нем рискнула появиться именно Стелла, а создал его для модного дома Карл Лагерфельд.

Фото: Zimbio

Платье в "бельевом" стиле

Кард Лагерфельд считал, что на хрупкой фигуре Стеллы любая вещь превращается в маст-хев, благодаря харизме модели. Платье на тонких бретелях, которое она продемонстрировала на показе Prada, – яркое тому подтверждение.

Фото: Zimbio

Костюм цвета золотой металлик

В таком виде Стелла вместе с коллегами по цеху Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл появилась на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году. Модели продефилировали перед многотысячной публикой в Лондоне. На Теннант был наряд от Christopher Kane.

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Кожаное платье

В этом платье от Christopher Kane Стелла появилась в 2012 году на церемонии награждения Scottish Fashion Awards, где она стала "Моделью года". Публика потом еще долго обсуждала, как удачно "сел" наряд, а о возмущении со стороны зоозащитников на тот момент ничего не сообщалось.

Фото: Zimbio

Нестареющая шотландская классика

Стелла никогда не забывала о своей родине, как помнил это и Карл Лагерфельд. Для показа Chanel’s Métiers d’Art 2012 он создал для Теннант классический шотландский наряд, в котором она закрывала показ.

Добавим, что на протяжении более четверти века модель не изменяла своей мальчишеской стрижке, а последние годы активно пропагандировала умеренное потребление. Сама она покупала не больше пяти вещей в год и была активистом ряда экозащитных организаций.

Напомним, 28-летняя аристократка Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью 2020 года