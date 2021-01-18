Муза Лагерфельда. 5 найяскравіших образів Стелли Теннант

Останній раз на подіум 49-річна модель вийшла в січні минулого року.

Британська супермодель Стелла Теннант 22 грудня минулого року було знайдено мертвою у своєму будинку в шотландському місті Данс, передає Thе Daily Telegraph.

Через два тижні її родичі повідомили про те, що вона покінчила життя самогубством. Знаменитість пішла з життя через п'ять днів після свого 50-річного ювілею. У неї залишилося четверо дорослих дітей.

Стелла була представницею вищого стану. Вона доводилася внучкою 11-му герцогу Девонширському Ендрю Кавендишу і герцогині Деборі Мітфорд.

Модельна кар'єра цієї жінки тривала близько 30 років. Вперше про неї заговорили після того, як у 1993 році її відкрив для світу моди відомий фотограф Стівен Майзель.

Висока дівчина з трохи нетиповою зовнішністю підкорила подіуми і знімалася для журналів Vogue, Harper's Bazaar і Numero у таких фотографів як Тім Вокер, Брюс Вебер і Стівен Майзель, брала участь у показах Burberry, Hermès, Chanel. У портфоліо моделі були роботи для Calvin Klein, Jean Paul Gautier і Burberry. Вона стала музою Олександра Маккуїна і Карла Лагерфельда.

Останній раз Теннант з'явилася на подіумі в січні 2020 року на показі Valentino на Тижні високої моди в Парижі.

Серед інших моделей Стеллу виділяла відсутність посмішки і андрогінна зовнішність, а також готовність приміряти на себе найсміливіші образи, які іноді відверто епатували публіку, а не тільки манірних родичів. Згадаймо найяскравіші з них.

Мікробікіні

Фото худорлявої дівчини в мікробікіні від Chanel облетіло всі світові ЗМІ. Купальник, ліф якого ледь прикривав соски, і мікротрусики пізніше взяли на озброєння інстаграм-зірки, однак першою на показі в ньому ризикнула з'явитися саме Стелла, а створив його для модного будинку Карл Лагерфельд.

Фото: Zimbio

Футболка в "білизняному" стилі

Карл Лагерфельд вважав, що на тендітній постаті Стелли будь-яка річ перетворюється в маст-хев, завдяки харизмі моделі. Плаття на тонких бретелях, яке вона продемонструвала на показі Prada, — яскраве тому підтвердження.

Фото: Zimbio

Костюм кольору золотий металік

У такому вигляді Стелла разом з колегами за цехом Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл з'явилася на церемонії закриття Олімпійських ігор у 2012 році. Моделі продефілювали перед багатотисячною публікою в Лондоні. На Теннант був образ від Christopher Kane.

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Шкіряна сукня

У цій сукні від Christopher Kane Стелла з'явилася в 2012 році на церемонії нагородження Scottish Fashion Awards, де вона стала "Моделлю року". Публіка потім ще довго обговорювала, як вдало "сів" образ, а про обурення з боку зоозахисників на той момент нічого не повідомлялося.

Фото: Zimbio

Нестаріюча шотландська класика

Стелла ніколи не забувала про свою батьківщину, як пам'ятав це і Карл Лагерфельд. Для показу Chanel's Métiers d'Art 2012 він створив для Теннант класичний шотландський образ, у якому вона закривала показ.

Додамо, що протягом більше чверті століття модель не зраджувала своїй хлоп'ячій стрижці, а останні роки активно пропагувала помірне споживання. Сама вона купувала не більш п'яти речей на рік і була активістом ряду екозахисних організацій.

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