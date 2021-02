Певица Рианна в преддверии 33-летия поделилась откровенным фото

Из одежды на артистке – лишь мужские трусы, а на шее и запястьях – массивные украшения.

32-летняя американская певица, актриса, а с недавних пор и дизайнер Рианна опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в одних мужских боксерах Savage x Fenty и массивных украшениях от Jade Brothers.

При этом обнаженную грудь артистка просто прикрыла рукой.

Таким образом знаменитость в очередной раз прорекламировала боксеры из недавней лимитированной мужской коллекции бренда нижнего белья, который она продвигает. Их раскупили в сжатые сроки, а от певицы требуют выпустить дополнительную партию белья.

20 февраля певице исполнится 33 года, и к этому возрасту она подходит не только в отличной форме, что продемонстрировала последним фото, но и состоявшейся как в шоу-бизнесе, так и в сфере моды женщиной.

Создание одежды и косметики настолько увлекло Ри, что последние четыре года она практически не баловала поклонников новыми треками. Весной прошлого года певица представила сингл Bitch better have my money, который должен войти в ее альбом R8. Однако с тех пор никаких новостей о творческих планах Рианны нет. При этом на вопросы подписчиков артистка отвечает, что не забросила музыку и готовит новый диск, правда, точной даты его выхода не знает никто.

Однако за эти годы звезда немало снималась в кино. Например, в 2017-м ее пригласили в сериал-хоррор "Мотель Бейтс", где она сыграла Мэрион Крэйн. В этом же году ее увидели зрители в картине "Валериан и тысяча планет", а еще через год она появилась в образе Девятки в криминальной комедии "Восемь подруг Оушена". В 2019 году Рианна снялась в картине "Остров Гуава".

Напомним, в январе прошлого года Рианну заподозрили в романе с репером A$AP Rocky после того, как они вместе посетили благотворительный концерт в Нью-Йорке. Их еще несколько раз видели вместе, однако пара никак не комментирует свои отношения.