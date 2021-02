Співачка Ріанна напередодні 33-річчя поділилася відвертим фото

З одягу на артистці — лише чоловічі труси, а на шиї і зап'ястях — масивні прикраси.

32-річна американська співачка, акторка, а з недавніх пір і дизайнер Ріанна оприлюднила на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує в одних чоловічих трусах боксерах Savage x Fenty і масивних прикрасах від Jade Brothers.

При цьому оголені груди артистка просто прикрила рукою.

Таким чином знаменитість вчергове прорекламувала боксери з недавньої лімітованої чоловічої колекції бренду спідньої білизни, який вона просуває. Їх розкупили в стислі терміни, а від співачки вимагають випустити додаткову партію білизни.

20 лютого співачці виповниться 33 роки, і до цього віку вона підходить не тільки у відмінній формі, що продемонструвала останнім фото, але і реалізувалася як у шоу-бізнесі, так і у сфері моди.

Створення одягу і косметики настільки захопило Рі, що останні чотири роки вона практично не балувала шанувальників новими треками. Навесні минулого року співачка представила сингл Bitch better have my money, який повинен увійти в її альбом R8. Однак з тих пір ніяких новин про творчі плани Ріанни немає. При цьому на запитання підписників артистка відповідає, що не закинула музику і готує новий диск, правда, точної дати його виходу не знає ніхто.

Однак за ці роки зірка чимало знімалася в кіно. Наприклад, у 2017-му її запросили в серіал-хоррор "Мотель Бейтс", де вона зіграла Меріон Крейн. У цьому ж році її побачили глядачі в картині "Валеріан і тисяча планет", а ще через рік вона з'явилася в образі Дев'ятки в кримінальній комедії "Вісім подруг Оушена". У 2019 Ріанна знялася в картині "Острів Гуава".

[ + – ]

Нагадаємо: у січні минулого року Ріанну запідозрили в романі з репером A $ AP Rocky після того, як вони разом відвідали благодійний концерт у Нью-Йорку. Їх ще кілька разів бачили разом, проте пара ніяк не коментує свої стосунки.