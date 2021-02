Мистера Бига не будет в продолжении сериала "Секс в большом городе", – СМИ

Крис Нот стал вторым из "золотого состава", кто отказался от съемок в продолжении популярного шоу.

Поклонники сериала "Секс в большом городе", которые с нетерпением ждут анонсированного перезапуска картины, не увидят в обновленной версии мистера Бига, передает таблоид Page Six со ссылкой на свои источники.

66-летний Крис Нот не будет участвовать в перезапуске шоу HBO. Актер запомнился фанатам телесаги ролью мужчины мечты главной героини сериала Керри Брэдшоу, который в конце концов женился на ней.

Нот сыграл в 40 сериях сериала, причем этот период длился с с 1998 по 2004 год. Он также снимался в полнометражных фильмах в 2008-м и 2010-м годах.

Ранее ходили слухи о том, что в новый проект не вернется Дэвид Эйгенберг, сыгравший Стива Брэди, любовника Миранды Хоббс, однако 18 февраля его представитель сообщил таблоиду, что актер ведет переговоры о появлении в сериале.

Перезагрузка популярной франшизы находится в разработке в виде 10-серийного сериала на HBO Max под рабочим названием "И вот так" (And Just Like That). Эту информацию в январе подтвердила Сара Джессика Паркер, играющая Кэрри.

В картине, кроме Нота, не будет и Ким Кэтролл, которая сыграла Саманту Джонс. Слухи о том, что HBO планирует снять продолжение "Секса в большом городе" без нее, появились еще в декабре 2020 года. От участия в продолжении она отказалась еще в 2018 году, когда создатели «Секса в большом городе» планировали снять третью часть одноименного фильма.

Фото: Instagram/Kim Cattrall

"Мне 61 год, и я твердо решила закончить одну главу моей жизни и начать другую. Я не хочу портить созданный экранный образ — фанаты бы тоже этого не захотели", – говорила она в одном из интервью несколько лет назад.

Напомним, в сети уже появился тизер сериала. Среди тех, кто сыграет в продолжении, будет и Синтия Никсон – экранная юристка Миранда Хоббс.