Містера Біга не буде в продовженні серіалу "Секс у великому місті", — ЗМІ

Кріс Нот став другим із "золотого складу", хто відмовився від зйомок у продовженні популярного шоу.

Шанувальники серіалу "Секс у великому місті", які з нетерпінням чекають анонсованого перезапуску картини, не побачать в оновленій версії містера Біга, передає таблоїд Page Six із посиланням на свої джерела.

66-річний Кріс Нот не братиме участі в перезапуску шоу HBO. Актор запам'ятався фанатам телесаги роллю чоловіка мрії головної героїні серіалу Керрі Бредшоу, який врешті-решт одружився з нею.

Нот зіграв у 40 серіях серіалу, причому цей період тривав з 1998 по 2004 рік. Він також знімався в повнометражних фільмах у 2008-му і 2010-му роках.

Раніше ширилися чутки про те, що до нового проекту не повернеться Девід Ейгенберг, який зіграв Стіва Бреді, коханця Міранди Гоббс, однак 18 лютого його представник повідомив таблоїду, що актор веде переговори про появу в серіалі.

Перезавантаження популярної франшизи знаходиться в розробці у вигляді 10-серійного серіалу на HBO Max під робочою назвою "І ось так" (And Just Like That). Цю інформацію в січні підтвердила Сара Джессіка Паркер, яка грає Керрі.

У картині, крім Нота, не буде й Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс. Чутки про те, що HBO планує зняти продовження фільму "Секс у великому місті" без неї, з'явилися ще в грудні 2020 року. Від участі в продовженні вона відмовилася ще в 2018 році, коли творці «Сексу у великому місті» планували зняти третю частину однойменного фільму.

Фото: Instagram/Kim Cattrall

"Мені 61 рік, і я твердо вирішила закінчити одну главу моєму житті та почати іншу. Я не хочу псувати створений екранний образ — фанати б теж цього не захотіли", — говорила вона в одному з інтерв'ю кілька років тому.

Нагадаємо, у мережі вже з'явився тизер серіалу. Серед тих, хто зіграє в продовженні, буде й Синтія Ніксон — екранна юристка Міранда Гоббс.