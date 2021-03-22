Орландо Блум признался, что ему не хватает секса с Кэти Перри

Актер не впервые откровенно говорит о своей интимной жизни журналистам.

Голливудский актер Орландо Блум, которому его возлюбленная, певица Кэти Перри родила 7 месяцев назад дочь Дейзи, рассказал, что ему не хватает секса с невестой. Таким откровением он поделился в интервью The Guardian.

На вопрос журналиста о том, как часто у пары бывает секс после пополнения в семье, Блум ответил: "Мало, но у нас только что родился ребенок". Отметим, что актер не впервые откровенничает о свей интимной жизни. В марте прошлого года в интервью Sunday Times он поведал, что до встречи с Кэти у него было шесть месяцев воздержания от секса.

Когда репортер поинтересовался, кто сейчас является самой большой любовью его жизни, актер, не задумываясь, ответил:

"Мой сын Флинн и моя дочь Дейзи Дав, собака по кличке Майти и, конечно же, моя невеста".

Что касается животного, то с ним у актера была связана трагическая история, которую он также поведал в разговоре.

"Я потерял пуделя Майти. Он был вне моего поля зрения всего семь минут. Он отправился погулять и не вернулся, и, кажется, его загрыз койот. Это было ужасно, очень больно. Он научил меня любви и верности, а также тому, какая может быть связь между живыми существами", – вспоминал Блум. В память о своем питомце он набил татуировку с его именем на груди.

Орландо, сыгравший Леголаса в фильме "Властелин колец" и Уилла Тернера в фильмах "Пираты Карибского моря", 26 марта предстанет перед зрителями в новой картине "Возмедие", которая выйдет в цифровом формате.

Сейчас он вместе с Кэти Перри и их общей дочерью живет в Санта-Барбаре. Кроме того, у актера есть 10-летний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.

Недавно СМИ облетела информация о тайной свадьбе актера и певицы. На свежих фото пользователи якобы заметили кольцо на безымянном пальце Кэти. Однако никаких подтверждений и опровержений этой информации не последовало.

Напомним, папарацци показали, как изменилась фигура певицы после родов. Снимки были сделаны, когда Орландо и Кэти отдыхали с дочерью на Гавайях.