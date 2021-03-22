Орландо Блум зізнався, що йому не вистачає сексу з Кеті Перрі

Актор не вперше відверто говорить про своє інтимне життя журналістам.

Голлівудський актор Орландо Блум, якому його кохана, співачка Кеті Перрі, народила 7 місяців тому дочку Дейзі, розповів, що йому не вистачає сексу з нареченою. Таким одкровенням він поділився в інтерв'ю The Guardian.

На запитання журналіста про те, як часто в пари буває секс після поповнення в родині, Блум відповів: "Мало, але в нас тільки що народилася дитина". Зазначимо, що актор не вперше відверто говорить про своє інтимне життя. У березні минулого року в інтерв'ю Sunday Times він розповів, що до зустрічі з Кеті в нього було шість місяців утримання від сексу.

Коли репортер поцікавився, хто зараз є найбільшим коханням його життя, актор, не замислюючись, відповів:

"Мій син Флінн і моя дочка Дейзі Давши, собака на кличку Майті і, звичайно ж, моя наречена".

Що стосується тварини, то з ними в актора була пов'язана трагічна історія, яку він також розповів у розмові.

"Я втратив пуделя Майті. Він був поза мого поля зору всього сім хвилин. Він відправився погуляти і не повернувся, і, здається, його загриз койот. Це було жахливо, дуже боляче. Він навчив мене любові і вірності, а також того, який може бути зв'язок між живими істотами", — згадував Блум. На згадку про свого вихованця він набив татуювання з його ім'ям на грудях.

Орландо, який зіграв Леголаса у фільмі "Володар кілець" і Вілла Тернера у фільмах "Пірати Карибського моря", 26 березня постане перед глядачами в новій картині "Помста", яка вийде в цифровому форматі.

Наразі він разом з Кеті Перрі та їхньою спільною дочкою живе в Санта-Барбарі. Крім того, в актора є 10-річний син Флінн від шлюбу з моделлю Мірандою Керр.

Нещодавно ЗМІ облетіла інформація про таємне весілля актора і співачки. На свіжих фото користувачі нібито помітили кільце на безіменному пальці Кеті. Однак жодних підтверджень і спростувань цієї інформації не було.

Нагадаємо, що папараці показали, як змінилася фігура співачки після пологів. Знімки були зроблені, коли Орландо і Кеті відпочивали з дочкою на Гаваях.