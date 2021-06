Британцы требуют от принца Гарри отказаться от титулов ради безопасности королевской семьи

По мнению автора петиции, если Гарри будет и дальше откровенничать со СМИ, лишение его королевских титулов поможет защитить институт монархии.

Более 40 тысяч человек подписали петицию, созданную королевским экспертом леди Колин Кэмпбелл, с требованием, чтобы принц Гарри отказался от всех королевских титулов, раз уж хочет продвигать на публику свои личные убеждения. Цель обращения на Change.org – предложить герцогу Сассекскому "добровольно" попросить королеву лишить его королевских титулов и званий, чтобы он не навредил британской короне.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Как чисто частный гражданин, не имеющий королевского звания, ранга или титула, он (Гарри) сможет следовать своим личным убеждениям без последующей возможности нанести ущерб институту монархии или отношениям между дружественными странами, свободно выражать убеждения, независимо от того, насколько они нежелательны, без последствий, которые в противном случае неизбежны, пока он обладает королевским статусом", – говорится в тексте петиции.

Как объяснила 71-летняя Кэмпбелл, написавшая книгу "Меган и Гарри: настоящая история", она создала петицию, поскольку считает, что это необходимо:

"Я разговаривала со многими людьми, которые думают, что это правильный поступок. Это лучшее решение, потому что оно дает Гарри возможность развлекаться без последствий и без ущерба для института монархии британской нации, британского народа и самого себя".

Она уверена, что герцог Сассекский не нуждается в королевских титулах, поскольку использует их, чтобы привлечь к себе еще больше внимания.

"Они (Гарри и Меган) по-прежнему смогут продавать свой бренд, извлекать выгоду из своего положения, но, по крайней мере, не будет путаницы в том, что он делает это как независимая личность, а не как член королевской семьи, у которого есть обязанности перед нацией и народом этой страны", – добавила эксперт.

Ранее в этом месяце старшие помощники Букингемского дворца также призвали королевскую чету отказаться от своих титулов после последнего откровенного интервью принца Гарри в США.

Напомним, в документальном фильме The Me You Can’t See, продюсерами которого выступили Опра Уинфри и принц Гарри, последний разразился новой порцией обвинений в адрес своих родственников, обвинив их в том, что его не поддержали в трудный период жизни. После таких откровений его старший брат Уильям заявил, что Гарри зашел слишком далеко, а в Букингемском дворце всерьез опасаются того, что еще может озвучить брат будущего короля Великобритании.