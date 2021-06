Британці вимагають від принца Гаррі відмовитися від титулів заради безпеки королівської сім'ї

На думку автора петиції, якщо Гаррі й далі відверто розмовлятиме зі ЗМІ, позбавлення його королівських титулів допоможе захистити інститут монархії.

Більше 40 тисяч людей підписали петицію, створену королівською експерткою леді Колін Кемпбелл, з вимогою, щоб принц Гаррі відмовився від всіх королівських титулів, якщо вже хоче просувати на публіку свої особисті переконання. Мета звернення на Change.org — запропонувати герцогу Сассекському "добровільно" попросити королеву позбавити його королівських титулів і звань, щоб він не нашкодив британській короні.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Як чисто приватний громадянин, який не має королівського звання, рангу або титулу, він (Гаррі) зможе дотримуватися своїх особистих переконань без подальшої можливості завдати шкоди інституту монархії або відносинам між дружніми країнами, вільно висловлювати переконання, незалежно від того, наскільки вони небажані, без наслідків, які в іншому випадку неминучі, поки він володіє королівським статусом", — йдеться в тексті петиції.

Як пояснила 71-річна Кемпбелл, яка написала книгу "Меган і Гаррі: справжня історія", вона створила петицію, оскільки вважає, що це необхідно:

"Я розмовляла з багатьма людьми, які думають, що це правильний вчинок. Це найкраще рішення, тому що воно дає Гаррі можливість розважатися без наслідків і без шкоди для інституту монархії британської нації, британського народу і самого себе".

Вона впевнена, що герцог Сассекський не потребує королівських титулів, оскільки використовує їх, щоб привернути до себе ще більше уваги.

"Вони (Гаррі та Меган) як і раніше зможуть продавати свій бренд, отримувати вигоду зі свого становища, але, принаймні, не буде плутанини в тому, що він робить це як незалежна особистість, а не як член королівської сім'ї, в якого є обов'язки перед нацією і народом цієї країни", — додала експертка.

Раніше в цьому місяці старші помічники Букінгемського палацу також закликали королівську пару відмовитися від своїх титулів після останнього відвертого інтерв'ю принца Гаррі в США.

Нагадаємо, в документальному фільмі The Me You Can not See, продюсерами якого виступили Опра Вінфрі та принц Гаррі, останній вибухнув новою порцією звинувачень на адресу своїх родичів, звинувативши їх у тому, що його не підтримали у важкий період життя. Після таких одкровень його старший брат Вільям заявив, що Гаррі зайшов занадто далеко, а в Букінгемському палаці всерйоз побоюються того, що ще може озвучити брат майбутнього короля Великобританії.