"Сделай сам": Рианна снялась в необычной фотосессии для Vogue Italia (фото)

Артистка получила возможность проявить себя в качестве стилиста, постановщика и фотографа.

33-летняя певица и актриса Рианна стала лицом июньского номера журнала Vogue Italia, девиз которого в этом месяце – Do It Yourself (сделай сам). В соответствии со слоганом, артистка сама выбрала одежду для съемок, которые сама же срежиссировала и провела.

"На съемочной площадке Рианна играла одновременно художника и музу, наблюдателя и наблюдаемого, режиссера и персонажа, экспериментируя с тонкой гранью, которая существует между двумя сторонами художника. В последние годы мы пытались использовать нашу обложку по-разному: с фотографиями или иллюстрациями, или даже без изображений. Но мы никогда не просили главного героя делать все в одиночку: позировать, фотографировать, выбирать, какую одежду надеть. Если бы был подходящий момент для этого нового эксперимента, то это мог бы быть только вопрос DIY, и не могло быть лучшего объекта, чем Рианна, – столько раз на обложках, но никогда не так, как в этот раз в версии, в которой она и только она предпочла показать себя без фильтров и посредников", – написал в своей колонке редактор глянца Эмануэле Фарнети.

Певица выбрала несколько образов, в которых и появилась на страницах журнала. Для обложки она сфотографировалась в черном полупрозрачном платье от Valentino и дополнив его туфлями в тон с высокой шнуровкой. Рианна также примерила стеганную куртку и розовые штаны от бренда Raf Simons, шелковую бандану Versace и платок от Hermès, oversize-пальто и серую футболку от Savage, джинсы.

На одном из снимков знаменитость позировала в очень многослойном наряде, надев на себя куртки, пальто, плащ, джинсы, штаны цвета хаки и футболку.

Отметим, что кадрами со съемок Рианна поделилась и на своей странице в соцсети. Каждый из снимков набрал миллионы лайков и тысячи комментариев.

Ранее мы писали о том, что знаменитость стала владелицей особняка в Беверли-Хиллз, заплатив за него $13,8 млн. Через дорогу от нее – дом сэра Пола Маккартни, с которым она ранее вместе работала над хитом FourFiveSeconds в 2015 году. Поблизости также живут Мэрайя Кэри и Мадонна.

В январе прошлого года Рианну заподозрили в романе с репером A$AP Rocky после того, как они вместе посетили благотворительный концерт в Нью-Йорке.