"Зроби сам": Ріанна знялася в незвичайній фотосесії для Vogue Italia (фото)

Артистка отримала можливість проявити себе в ролі стиліста, постановника і фотографа.

33-річна співачка й актриса Ріанна стала обличчям червневого номеру журналу Vogue Italia, девіз якого в цьому місяці — Do It Yourself (зроби сам). Відповідно до слогану, артистка сама вибрала одяг для зйомок, які сама ж зрежисувала і провела.

"На знімальному майданчику Ріанна грала одночасно художника і музу, спостерігача і спостережуваного, режисера і персонажа, експериментуючи з тонкою гранню, яка існує між двома сторонами художника. В останні роки ми намагалися використовувати нашу обкладинку по-різному: з фотографіями або ілюстраціями, або навіть без зображень. Але ми ніколи не просили головного героя робити все самому: позувати, фотографувати, вибирати, який одяг вдягти. Якби був вдалий момент для цього нового експерименту, то це міг би бути тільки DIY, і не могло бути кращого обʼєкта, ніж Ріанна, — стільки разів на обкладинках, але завжди не так, як цього разу у версії, у якій вона і тільки вона вважала за краще показати себе без фільтрів і посередників", — написав у своїй колонці редактор глянцю Емануелє Фарнеті.

Співачка вибрала кілька образів, у яких і зʼявилася на сторінках журналу. Для обкладинки вона сфотографувалася в чорному напівпрозорому платті від Valentino і доповнила його туфлями в тон з високою шнурівкою. Ріанна також приміряла стьобану куртку і рожеві штани від бренду Raf Simons, шовкову бандану Versace і хустку від Hermès, oversize-пальто і сіру футболку від Savage, джинси.

На одному зі знімків знаменитість позувала в дуже багатошаровому вбранні, надівши на себе куртки, пальто, плащ, джинси, штани кольору хакі і футболку.

Зазначимо, що кадрами зі зйомок Ріанна поділилася і на своїй сторінці в соцмережі. Кожен зі знімків набрав мільйони лайків і тисячі коментарів.

Раніше ми писали про те, що знаменитість стала власницею особняку в Беверлі-Хіллз, заплативши за нього $ 13,8 млн. Через дорогу від неї — будинок сера Пола Маккартні, з яким вона раніше разом працювала над хітом FourFiveSeconds у 2015 році. Поблизу також живуть Мерая Кері та Мадонна.

У січні минулого року Ріанну запідозрили в романі з репером A$AP Rocky після того, як вони разом відвідали благодійний концерт у Нью-Йорку.