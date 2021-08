"Это его работа": Сара Фергюсон отреагировала на скандальные фото своего зятя Джека Бруксбэнка

На днях бизнесмена и супруга принцессы Евгении застукали на яхте у Капри в компании полуобнаженных моделей

Королевская семья Великобритании снова оказалась на первых страницах таблоидов, и все из-за 35-летнего Джека Бруксбэнка, супруга 31-летней принцессы Евгении. Его на днях обнаружили развлекающимся на яхте у острова Капри, пока его жена проводит время дома с их маленьким сыном Августом. В защиту Джека выступила его теща, герцогиня Йоркская, сообщает Daily Mail.

Сара Фергюсон, мать принцесс Беатрис и Евгении, и бывшая жена принца Эндрю, появилась в шоу The One Show on Monday, где попробовала прояснить ситуацию.

"Джек, который попал на первые полосы газет, очень порядочный человек. Он один из моих самых любимых людей, я зову его Джеймсом Бондом. Он словно супергерой из моей книги. Он отличный отец и потрясающий муж, и он всегда предпочитает держаться в тени. Так что объясню для всех, что эта история полностью сфабрикована: он является послом бренда текилы Casamigos, и он выполнял свою работу. Я думаю, что действительно очень важно прояснить это ради Джека", — сказала она.

[ + – ] Джек Бруксбэнк и Мария Буччеллати

Напомним, что Джека Бруксбэнка сняли на выходных в компании двух моделей и бывшего редактора глянца на яхте на острове Капри.

В Италию он прилетел на благотворительный вечер UNICEF, одним из спонсоров которого является Casamigos. Билеты на гала-концерт, к слову, стоили от 8000 до 25000 фунтов стерлингов.

Свободное время Джек провел на яхте у побережья Капри, исследуя пещеры и гроты.

[ + – ] Джек Бруксбэнк и Эрика Пелосини Фото: Backgrid

Компанию ему составили модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини, а также Рэйчел Залис — бывший редактор журнала Glamour, а нынче представитель бренда Casamigos.

Именно Пелосини и дефилировала периодически по палубе яхты топлесс, что и вызвало вопросы в соцсетях.

Впрочем, Джек вел себя как джентльмен: он общался с дамами, иногда оставлял их для купания и постоянно проверял свой телефон, чтобы быть в курсе того, что делают его жена и сын в Великобритании.