"Це його робота": Сара Фергюсон відреагувала на скандальні фото свого зятя Джека Бруксбанка

Королівська сім'я Великобританії знову опинилася на перших шпальтах таблоїдів, і все через 35-річного Джека Бруксбанка, чоловіка 31-річної принцеси Євгенії. Його днями помітили на яхті біля острова Капрі, поки його дружина проводить час вдома з їхнім маленьким сином Августом. На захист Джека виступила його теща, герцогиня Йоркська, повідомляє Daily Mail.

Сара Фергюсон, мати принцес Беатріс і Євгенії, і колишня дружина принца Ендрю, з'явилася в шоу The One Show on Monday, де спробувала прояснити ситуацію.

"Джек, який потрапив на перші шпальти газет, дуже порядна людина. Він один із моїх найулюбленіших людей, я кличу його Джеймсом Бондом. Він немов супергерой з моєї книги. Він відмінний батько і приголомшливий чоловік, і він завжди вважає за краще триматися в тіні. Тож поясню для всіх, що ця історія повністю сфабрикована: він є послом бренду текіли Casamigos, і він виконував свою роботу. Я думаю, що дійсно дуже важливо прояснити це заради Джека", — сказала вона.

Нагадаємо, що Джека Бруксбанка зняли на вихідних у компанії двох моделей і колишнього редактора глянцю на яхті на острові Капрі.

В Італію він прилетів на благодійний вечір UNICEF, одним зі спонсорів якого є Casamigos. Квитки на гала-концерт, до речі, коштували від 8 000 до 25 000 фунтів стерлінгів.

Вільний час Джек провів на яхті біля узбережжя Капрі, досліджуючи печери і гроти.

Компанію йому склали моделі Марія Буччеллаті й Еріка Пелосіні, а також Рейчел Заліс — колишня редакторка журналу Glamour, а нині представниця бренду Casamigos.

Саме Пелосіні й дефілювала періодично на палубі яхти топлес, що й викликало питання в соцмережах.

Утім, Джек поводився як джентльмен: він спілкувався із жінками, іноді залишав їх для купання і постійно перевіряв свій телефон, щоб бути в курсі того, що роблять його дружина і син у Великобританії.