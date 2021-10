Расплакалась, когда узнала: предки поддерживающей BLM футболистки оказались работорговцами

Удивленной Алекс Скотт пояснили, что ее предок был "светлее" остальных, и поэтому пользовался привилегиями в обществе.

Популярный футбольный эксперт в Великобритании и комментатор, а также активистка движения BLM ("Жизни темнокожих важны") Алекс Скотт оказалась потомком рабовладельца. Об этом сообщает агентство Mirror.

Бывшая футболистка "Арсенала" и женской сборной Англии по футболу приняла участие в шоу от BBC под названием "Who Do You Think You Are?" (Кто ты такой?), где участники узнают о своей родословной. В рамках шоу, 37-летнюю участницу привезли на Ямайку, чтобы она могла узнать о своих предках по отцовской линии. Как оказалось, ее далекий предок Роберт Френсис Кумбс владеет 26 рабами на Ямайке в период между 1817 и 1832 годами. Ей показали архивы и список с именами людей.

[ + – ] Скрин передачи "Who Do You Think You Are?" от BBC

Историк пояснил удивленной Алекс, что ее предок был "светлее" остальных темнокожих и из-за этого пользовался привилегиями, поэтому не удивительно, что он имел своих рабов. После этих слов Алекс заплакала, а потом объяснила свои эмоции.

"Это противоречит всему, за что я выступаю. Я прекрасно понимала, что мы можем углубиться в тему рабства, но я верила, что узнаю о том, как мои предки были в рабстве, а не то, что они были рабовладельцами", – заявила Скотт.

Напомним, что в 2020 году мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время пресс-конференции заявил, что в каждом районе города появится улица или место с названием "Black Lives Matter".

Это заявление последовало после того, как в американском Миннеаполисе темнокожий мужчина Джордж Флойд умер после того, как полицейские применили жесткие методы при его задержании.