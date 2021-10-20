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Расплакалась, когда узнала: предки поддерживающей BLM футболистки оказались работорговцами

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Алекс Скотт
Фото: BBC

Удивленной Алекс Скотт пояснили, что ее предок был "светлее" остальных, и поэтому пользовался привилегиями в обществе.

Популярный футбольный эксперт в Великобритании и комментатор, а также активистка движения BLM ("Жизни темнокожих важны") Алекс Скотт оказалась потомком рабовладельца. Об этом сообщает агентство Mirror.

Бывшая футболистка "Арсенала" и женской сборной Англии по футболу приняла участие в шоу от BBC под названием "Who Do You Think You Are?" (Кто ты такой?), где участники узнают о своей родословной. В рамках шоу, 37-летнюю участницу привезли на Ямайку, чтобы она могла узнать о своих предках по отцовской линии. Как оказалось, ее далекий предок Роберт Френсис Кумбс владеет 26 рабами на Ямайке в период между 1817 и 1832 годами. Ей показали архивы и список с именами людей.

Скрин передачи "Who Do You Think You Are?" от BBC
Скрин передачи "Who Do You Think You Are?" от BBC

Историк пояснил удивленной Алекс, что ее предок был "светлее" остальных темнокожих и из-за этого пользовался привилегиями, поэтому не удивительно, что он имел своих рабов. После этих слов Алекс заплакала, а потом объяснила свои эмоции.

"Это противоречит всему, за что я выступаю. Я прекрасно понимала, что мы можем углубиться в тему рабства, но я верила, что узнаю о том, как мои предки были в рабстве, а не то, что они были рабовладельцами", – заявила Скотт.

Напомним, что в 2020 году мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время пресс-конференции заявил, что в каждом районе города появится улица или место с названием "Black Lives Matter".

Это заявление последовало после того, как в американском Миннеаполисе темнокожий мужчина Джордж Флойд умер после того, как полицейские применили жесткие методы при его задержании.