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Розплакалася, коли дізналася: предки футболістки, яка підтримує BLM, виявилися работоргівцями

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Алекс Скотт
Фото: trump-elections

Здивованій Алекс Скотт пояснили, що її предок був "світлішим" за інших, і тому користувався привілеями в суспільстві.

Популярна футбольна експертка у Великобританії і коментаторка, а також активістка руху BLM ("Життя темношкірих важливі") Алекс Скотт виявилася нащадком рабовласника. Про це повідомляє агентство Mirror.

Колишня футболістка "Арсеналу" і жіночої збірної Англії з футболу взяла участь у шоу від BBC під назвою "Who Do You Think You Are?" (Хто ти такий?), де учасники дізнаються про свій родовід. У межах шоу, 37-річну учасницю привезли на Ямайку, щоб вона могла дізнатися про своїх предків по батьківській лінії. Як виявилося, її далекий предок Роберт Френсіс Кумбс володів 26 рабами на Ямайці в період між 1817 і 1832 роками. Їй показали архіви і список з іменами людей.

Скрін передачі "Who Do You Think You Are?" від BBC
Скрін передачі "Who Do You Think You Are?" від BBC

Історик пояснив здивованій Алекс, що її предок був "світлішим" за інших темношкірих і через це користувався привілеями, тому не дивно, що він мав своїх рабів. Після цих слів Алекс заплакала, а потім пояснила свої емоції.

"Це суперечить всьому, за що я виступаю. Я прекрасно розуміла, що ми можемо заглибитися в тему рабства, але я вірила, що дізнаюся про те, як мої предки були в рабстві, а не те, що вони були рабовласниками", — заявила Скотт.

Нагадаємо, що у 2020 році мер Нью-Йорка Білл де Блазіо під час пресконференції заявив, що в кожному районі міста з'явиться вулиця або місце з назвою "Black Lives Matter".

Ця заява прозвучала після того, як в американському Міннеаполісі темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як поліцейські застосували жорсткі методи при його затриманні.