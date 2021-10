Розплакалася, коли дізналася: предки футболістки, яка підтримує BLM, виявилися работоргівцями

Здивованій Алекс Скотт пояснили, що її предок був "світлішим" за інших, і тому користувався привілеями в суспільстві.

Популярна футбольна експертка у Великобританії і коментаторка, а також активістка руху BLM ("Життя темношкірих важливі") Алекс Скотт виявилася нащадком рабовласника. Про це повідомляє агентство Mirror.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Колишня футболістка "Арсеналу" і жіночої збірної Англії з футболу взяла участь у шоу від BBC під назвою "Who Do You Think You Are?" (Хто ти такий?), де учасники дізнаються про свій родовід. У межах шоу, 37-річну учасницю привезли на Ямайку, щоб вона могла дізнатися про своїх предків по батьківській лінії. Як виявилося, її далекий предок Роберт Френсіс Кумбс володів 26 рабами на Ямайці в період між 1817 і 1832 роками. Їй показали архіви і список з іменами людей.

[ + – ] Скрін передачі "Who Do You Think You Are?" від BBC

Історик пояснив здивованій Алекс, що її предок був "світлішим" за інших темношкірих і через це користувався привілеями, тому не дивно, що він мав своїх рабів. Після цих слів Алекс заплакала, а потім пояснила свої емоції.

"Це суперечить всьому, за що я виступаю. Я прекрасно розуміла, що ми можемо заглибитися в тему рабства, але я вірила, що дізнаюся про те, як мої предки були в рабстві, а не те, що вони були рабовласниками", — заявила Скотт.

Нагадаємо, що у 2020 році мер Нью-Йорка Білл де Блазіо під час пресконференції заявив, що в кожному районі міста з'явиться вулиця або місце з назвою "Black Lives Matter".

Ця заява прозвучала після того, як в американському Міннеаполісі темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як поліцейські застосували жорсткі методи при його затриманні.