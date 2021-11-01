"Мой маленький монстр". Принцесса Евгения показала фото своего восьмимесячного сына

Маленький Август в честь Хэллоуина был наряжен в синий "страшный" комбинезон

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк в этом месяце отпраздновали Хэллоуин в семейном кругу. И в честь праздника внучка королевы Елизаветы поделилась новым снимком своего восьмимесячного сына Августа. Об этом пишет Daily Mail.

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Евгения написала в подписи к снимку: "Интересно, о чем они говорят…". На фотографии восьмимесячный Август Бруксбэнк празднует свой первый Хэллоуин в компании мягкой игрушки.

[ + – ] Маленький Август Бруксбэнк Фото: Instagram princesseugenie

Малыша в честь праздника нарядили в синий комбинезон, изображающий монстра.

Лицо Августа на снимках не видно. Также принцесса не показала, праздновали ли они с мужем Джеком Хэллоуин и переодевались ли в какие-то костюмы. Зато 31-летняя принцесса показала фонарь из тыквы, вырезанный собственноручно.

[ + – ] Маленький Август Бруксбэнк Фото: Instagram princesseugenie [ + – ] Тыква, вырезанная принцессой Евгенией Фото: Instagram princesseugenie

Напомним, малыш август родился 9 февраля в одной из больниц Лондона. В очереди на престол он занимает 13-е место.

В этом месяце принцесса и ее супруг отмечают трехлетие свадьбы. Сейчас Евгения находится в декретном отпуске, но все равно посещает галерею Hauser & Wirth, директором которой она является, а также берет участие во многих благотворительных мероприятиях. Так, недавно она общалась с людьми, пережившими рабство в современном мире и участвовала с ними в сеансе арт-терапии.

[ + – ] Принцесса Евгения, Джек Бруксбэнк и маленький Август Фото: Instagram princesseugenie [ + – ] Джек Бруксбэнк и маленький Август Фото: Instagram princesseugenie

Напомним, этим летом Джек Бруксбэнк оказался в центре скандала. Его сфотографировали на яхте в Италии в компании полуобнаженных моделей, пока его жена оставалась в Лондоне и ухаживала за сыном. Джек является бренд-директором компании Casamigos Tequila и позже сделал заявление, в котором рассказал, что это была часть рекламной кампании и он никак не ждал, что некоторые модели окажутся топлесс.