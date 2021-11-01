"Мій маленький монстр". Принцеса Євгенія показала фото свого восьмимісячного сина

Маленький Август на честь Геловіну був вбраний у синій "страшний" комбінезон

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк цього місяця відсвяткували Геловін у сімейному колі. І на честь свята внучка королеви Єлизавети поділилася новим знімком свого восьмимісячного сина Августа. Про це пише Daily Mail.

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Євгенія написала в підписі до знімку: "Цікаво, про що вони говорять…". На фотографії восьмимісячний Август Бруксбенк святкує свій перший Геловін у компанії м'якої іграшки.

[ + – ] Маленький Август Бруксбенк Фото: Instagram princesseugenie

Малюка на честь свята нарядили в синій комбінезон, що зображує монстра.

Обличчя Августа на знімках не видно. Також принцеса не показала, чи святкували вони з чоловіком Джеком Геловін і чи перевдягалися в якісь костюми. Натомість 31-річна принцеса показала ліхтар із гарбуза, вирізаний власноруч.

[ + – ] Маленький Август Бруксбенк Фото: Instagram princesseugenie [ + – ] Гарбуз, вирізаний принцесою Євгенією Фото: Instagram princesseugenie

Нагадаємо, малюк Август народився 9 лютого в одній із лікарень Лондона. У черзі на престол він посідає 13 місце.

Цього місяця принцеса та її чоловік відзначають триліття весілля. Наразі Євгенія перебуває в декретній відпустці, але все одно відвідує галерею Hauser & Wirth, директором якої вона є, а також бере участь у багатьох благодійних заходах. Так, нещодавно вона спілкувалася з людьми, які пережили рабство в сучасному світі та брала участь з ними в сеансі арт-терапії.

[ + – ] Принцеса Євгенія, Джек Бруксбенк та маленький Август Фото: Instagram princesseugenie [ + – ] Джек Бруксбенк та маленький Август Фото: Instagram princesseugenie

Нагадаємо, цього літа Джек Бруксбенк опинився в центрі скандалу. Його сфотографували на яхті в Італії в компанії напівоголених моделей, поки його дружина залишалася в Лондоні та доглядала сина. Джек є бренд-директором компанії Casamigos Tequila і пізніше зробив заяву, у якій розповів, що це була частина рекламної кампанії і він ніяк не чекав, що деякі моделі будуть топлес.